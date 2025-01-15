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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeybani'yi kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:27 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:54
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        Şeybani'yi kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti.

        AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

        Kabulde, Suriye’deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye’nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Şeybani
        #haberler
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