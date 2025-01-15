İnönü Mağarası'nda, 'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu

"KAYIP TOPLULUĞA DAİR İLK ARKEOLOJİK KANITLARA YÖNELİK BÜYÜK İPUÇLARI ELDE ETTİK"

Mağarada, Hitit damga mühürleri ile aynı özellikler gösteren bir damganın, Şapinuva’da bulunan bir hançerin bire bir özelliklerin yansıtan bir hançerin İnönü Mağarası’nda bulunduğunu, elde edilen bulguların Anadolu’nun kayıp topluluğuna dair ilk kanıtlar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ekmen, şöyle konuştu:

“Oldukça küçük bir alanda kazı yapıyoruz ve mağaranın 3’üncü tabakası sakinlerinin mağara içinde bulunan kaynak sularına karşı bir önlem aldıklarının düşünüyoruz. Mağaranın tabanına ahşaplar döşemişler ve 4 ayrı ahşap yapı üzerinde yaşamışlar ya da bu yapıları depo olarak kullanmışlar. Ahşaplar üzerinde çok sayıda metalden, kilden ve kemikten yapılmış objeler ele geçti.