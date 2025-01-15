Tanzanya'da Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı

Çoğunlukla yay ve okla doğada sessizce hareket ederek avlanan bu topluluk, doğayla sağladıkları uyumla dikkati çekiyor. Erkekler, genç yaşlarda avcılık eğitimi alıyor. Fare, kuş ve tavşan gibi hayvanları tek başlarına avlayabilen Hadzabe kabilesi erkekleri, daha büyük avlar için köpeklerle grup halinde hareket ediyor.