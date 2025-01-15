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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail'den 'Hamas ile ateşkes' açıklaması | Dış Haberler

        İsrail'den 'Hamas ile ateşkes' açıklaması

        İsrailli yetkililer, Hamas'ın ateşkes anlaşması için yeşil ışık yaktığını duyurdu. Filistin kaynakları da Hamas'ın, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdiğini bildirdi. Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze'de kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:43
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        İsrail'den 'Hamas ile ateşkes' açıklaması
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        İsrail ve Hamas, 7 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda ilk kez ateşkese bu kadar yakın.

        İsrailli yetkililer, Hamas'ın Katarlı müzakereciler tarafından paylaşılan Gazze'de ateşkes ve rehinelerin iadesi önerisini kabul etmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

        İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas'ın anlaşmaya ilişkin henüz bir yanıt vermediğini duyurdu.

        Filistin kaynakları ise Hamas'ın, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdiğini bildirdi.

        HAMAS OLUMLU YANIT VERDİ

        Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi.

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        AA'ya konuşan Filistinli bir kaynak, İsrail ordusunun Gazze'de şehir merkezlerinden çekilmesine ilişkin haritaların, Hamas'a teslim edilmesinin ardından Hareket'ten cevap geldiğini belirtti.

        Hamas'ın taslak anlaşmaya olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

        İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİNİN TOPLANMASI BEKLENİYOR

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail daraltılmış "güvenlik kabinesi" ve hükümetinin; ateşkes ve esir takası anlaşmasının görüşüleceği toplantı için hazırlıklar yaptığı, bazı bakanların programlarını iptal ettiği bildirildi.

        İsrail güvenlik kabinesi ve hükümetin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak için bugün toplanacağı ifade edildi.

        Haberde, Hamas yönetiminin de anlaşmaya olumlu yanıt verdiği ve anlaşmanın bugün imzalanarak duyurulmasının beklendiği aktarıldı.

        KAN'a konuşan Filistinli kaynağa göre de ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandı, tüm noktalar üzerinde anlaşmaya varılarak sorunlar çözüldü.

        Filistinli kaynak, anlaşmanın yarın açıklanmasının beklendiğini ve duyurulmasının ardından ateşkesin 24-48 saat içinde başlamasının beklendiğini dile getirdi.

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