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        Haberler Ekonomi Para Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu - Para Haberleri

        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu

        ABD'de aralık ayında manşet enflasyon beklentilere paralel gelirken, çekirdek enflasyonun beklentilerin altında kalması piyasalarda 'coşkuya' yol açtı. Veri açıklanmadan önce Fed'den yılın ilk faiz indirimi eylülde bekleniyordu. Verinin açıklanmasının ardından bu beklenti temmuza çekildi. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altının ons fiyatı yarım saat içinde 2.683 dolardan 2.696 dolara çıkarken, Bitcoin de yüzde 2 değer kazandı. Avrupa borsalarındaki yükselişler yüzde 1'i aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:33
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        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
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        Piyasaların beklediği ABD aralık ayı enflasyon verisi bugün saat 16.30'da açıklandı. ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 2.9 ile beklentilere paralel geldi. Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.2 ile yüzde 0.3'lük, yıllık bazda ise yüzde 3.2'ye ulaşarak yüzde 3.3'lük piyasa beklentisinin altında kaldı.

        ABD enflasyonu beklentilere paralel
        ABD enflasyonu beklentilere paralel

        Çekirdek enflasyonun beklentinin altında kalmasıyla Fed'den faiz indirimi beklentilerinde de değişiklik yaşandı. Enflasyon verisi açıklanmadan önce yılın ilk faiz indirimi eylülde beklenirken verinin ardından bu beklenti temmuza çekildi.

        ABD TAHVİL GETİRİLERİNDE DÜŞÜŞ

        Beklentilerdeki bu değişimin etkisiyle ABD 10 yıllık tahvilinin getirisi yüzde 4.76'dan yüzde 4.67'ye geriledi. 2 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 4.36'dan yüzde 4.28'e geriledi. Tahvil getirilerindeki düşüş piyasalarda coşkuyu beraberinde getirdi.

        ALTIN VE BITCOIN'DE HIZLI TIRMANIŞ

        Enflasyon verisi öncesi 2.683 dolardan işlem gören altının ons fiyatı yarım saat içerisinde 2.696 dolara kadar çıktı. Veri öncesi 97 bin 238 dolardan işlem gören Bitcoin ise yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 99 bin doların üzerini gördü.

        AVRUPA BORSALARINDA ALIMLAR HIZLANDI

        Fed'den indirim beklentisinin öne çekilmesi küresel borsalarda da alımları hızlandırdı. Avrupa'da Alman DAX endeksindeki yükseliş yüzde 1.5'i aştı. Paris Borsasında CAC 40 yüzde 1.1 yükselirken, Londra'da FTSE 100 yüzde 1 arttı. Avrupa hisseleri için gösterge sayılan Stoxx 600 endeksinde de yükseliş yüzde 1.2'yi buldu.

        BIST 100 ÇIKTIĞI GİBİ İNDİ

        Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi ABD enflasyon verisi öncesi 9 bin 713 puan seviyesindeydi. Veri sonrası küresel piyasalar paralel bir şekilde 9 bin 778 puana kadar yükselen endeks bu seviyeden gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. 9 bin 700 puanın altına çekildi.

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