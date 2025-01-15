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        Haberler Ekonomi Para ABD enflasyonu açıklandı - Para Haberleri

        ABD enflasyonu açıklandı

        ABD'de aralıkta enflasyon aylık yüzde 0.4, yıllık enflasyon ise yüzde 2.9 ile beklentilere paralel geldi. Aralık ayında çekirdek enflasyon ise yüzde 0.2 ile yüzde 0.3'lük beklentinin altında kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:34
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        ABD enflasyonu beklentilere paralel
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        ABD'de aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralıkta aylık yüzde 0.4 yükseldi. Bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 2.9 arttı.

        Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.4, yıllık enflasyonun yüzde 2.9 gelmesi yönündeydi.

        Aralık ayında çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.2 ile yüzde 0.3'lük beklentinin altında kaldı. Çekirdek enflasyondaki yıllık artış da yüzde 3.2 ile yüzde 3.3'lük piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.

        ABD'de böylece eylül ayında yüzde 2.4 ile 3.5 yılın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon 3 ay üst üste yükseliş göstermiş oldu.

        Kasımda aylık enflasyon yüzde 0.3, yıllık enflasyon ise yüzde 2.7 olarak açıklanmıştı.

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