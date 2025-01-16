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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı

        İzmir'in Buca ilçesinde bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden kadının ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 00:26 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:26
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        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Aralık 2024'te Buca'daki bir kumpircide yediği kumpirin ardından sağlık sorunları yaşayan ve iki gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

        Kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışma kapsamında, N.D'nin işletmesinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi.

        Zehirlenen kişilerin tespit edilmesinin ardından şikayetleri alındı. İş yeri sahibi N.D. gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

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        OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

        Evinde ölü bulunan Servet Polat'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan örneklerin incelemesinin ve otopsi raporu çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Tarım Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulundu.

        Soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

        NE OLMUŞTU?

        Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

        Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        Olaydan 2 gün sonra evde dinlenen Servet Polat, ailesi tarafından tuvalette hareketsiz halde bulunmuştu.

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        Aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi olmuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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