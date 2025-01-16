Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcaklık daha da düşecek | Son dakika haberleri

Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcaklık daha da düşecek | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların Kırklareli çevreleri ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. REKLAM

SABAH SİS VE PUSA DİKKAT Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE AZALIYOR Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu İZMİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu REKLAM BURSA: 10, Sabah saatlerinde yağmurlu, parçalı bulutlu KOCAELİ: 8, Sabah saatlerinden itibaren gün içinde yağışlı ÇANAKKALE: 8, Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE: 5, Çok bulutlu KIRKLARELİ: 6, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu ADANA: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı MERSİN: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu SİVAS: 4, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı BOLU: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu REKLAM ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı AMASYA: 9, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor ARTVİN: 6, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor ERZURUM: -1, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı KARS: -4, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı MALATYA: 4, Parçalı, yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı REKLAM VAN: 5, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı DİYARBAKIR: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu GAZİANTEP: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu SİİRT: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu ŞANLIURFA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu