Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; bugün Ege ve Güneydoğu bölgeleri hariç 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunulurken sıcaklığın, iç kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların Kırklareli çevreleri ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SABAH SİS VE PUSA DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE AZALIYOR
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ilâ 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 10, Sabah saatlerinde yağmurlu, parçalı bulutlu
KOCAELİ: 8, Sabah saatlerinden itibaren gün içinde yağışlı
ÇANAKKALE: 8, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 5, Çok bulutlu
KIRKLARELİ: 6, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MERSİN: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS: 4, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA: 9, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor
ARTVİN: 6, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor
ERZURUM: -1, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı
KARS: -4, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA: 4, Parçalı, yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN: 5, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı
DİYARBAKIR: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu