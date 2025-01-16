ABD Başkanı Biden'a "ateşkeste Trump'ın payı var mı?" sorusu "şaka mı" dedirtti | Dış Haberler

ABD Başkanı Biden'a "ateşkeste Trump'ın payı var mı?" sorusu "şaka mı" dedirtti | Dış Haberler

İsrail ile Hamas arasında 15 aydır süren saldırılar dün akşam ABD ve Katar arabuluculuğu ile ateşkesle sonuçlandı. Gazze'de esir değişimi ve ateşkes anlaşması için ABD'nin çabaları bir süredir devam ederken, ateşkes sürecinin hızlanmasında 20 Ocak günü göreve gelecek ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın da etkisi olduğu düşünülüyor.

"BU BİR ŞAKA MI?"

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ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasının itibarının kime ait olduğu ilgiliyi soruyu geçiştirerek yanıt verdi.

Gazze'de 15 aylık çatışmaya son verebilecek anlaşmanın itibarının kendisine mi yoksa ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'a mı ait olacağı sorusuna "Bu bir şaka mı?" yanıtını verdi.

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Trump, Beyaz Saray'ın açıklamasını beklemeden Gazze'de ateşkesi duyurmuş, haberi kutlamıştı. Trump, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı. "Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

BIDEN: ANLAŞMAYI BENİM YÖNETİMİM GELİŞTİRDİ

Biden, anlaşmanın 20 Ocak günü görevden ayrıldıktan sonra uygulanacağını kabul etti ve ekibinin Trump'ın yeni ekibiyle çalıştığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca belirtmek isterim ki, bu anlaşma benim yönetimim altında geliştirildi ve müzakere edildi, ancak şartları büyük ölçüde bir sonraki yönetim tarafından uygulanacak" dedi.

Ayrıca anlaşmanın, yönetiminin Mayıs ayında müzakere etmesine yardımcı olduğu bir anlaşmanın çerçevesi olduğunu ve İsrail'in ABD'den aldığı yardımla Hamas'ı zayıflatabildiğini vurguladı.

Biden, "Bu anlaşmanın bir sonraki ekip tarafından uygulanması gerektiğini biliyordum, bu yüzden ekibime, yeni gelen ekiple yakın bir şekilde koordine olmalarını söyledim, çünkü Amerika başkanları bunu yapar" dedi.

"YEMİN ETMEDEN REHİNELER SERBEST BIRAKILMAZSA ORTA DOĞU CEHENNEME DÖNER"

Diğer yandan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kendisi göreve başlamadan bölgede ateşkesin sağlanması gerektiğini söylemişti. 20 Ocak günü yemin etmeden önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Orta Doğu'nun "cehenneme" döneceği uyarısında bulunmuştu.