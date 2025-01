İsrail-Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar, dün akşam tarafların Katar ve ABD arabuluculuğu ile anlaşması sonucu ateşkese ulaştı, taraflar Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 aylık savaşta 46 bini aşkın insan öldü.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdul Rahman Al Tani, anlaşmanın İsrail kabinesi tarafından onaylanması şartıyla Pazar günü yürürlüğe gireceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın "Gazze'deki çatışmaları durduracağını, Filistinli sivillere çok ihtiyaç duyulan insani yardımı artıracağını ve rehineleri aileleriyle yeniden bir araya getireceğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, anlaşmanın son detayları üzerinde hala çalışıldığını dile getirirken, Biden'a anlaşmayı "teşvik ettiği" için teşekkür etti. Hamas lideri Halil el-Hayya, bunun Filistinlilerin "direnci" olmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak günü göreve başlayacak olan Donald Trump, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı. Trump, göreve başlamadan bölgede ateşkes sağlanması gerektiğini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkese dair açıklamalarda bulunarak "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakatın "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu vurguladı.

Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabalarının takdire şayan olduğunu belirten Fidan, "Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

İsrail güçleri ayrıca Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden doğuya doğru çekilecek, yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilecek ve her gün yüzlerce yardım kamyonunun bölgeye girmesine izin verilecek.

Katar Başbakanı, ateşkes anlaşmasının ilk altı haftalık aşamasının başlamasından önce her iki tarafta da "sakinlik" çağrısında bulundu. Anlaşmada, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere 33 rehinenin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla değiştirileceği belirtildi.

a. İsrail tarafı, ekteki haritalara ve her iki taraf arasındaki anlaşmaya dayanarak 1. aşama sırasında koridor bölgesindeki güçlerini kademeli olarak azaltacaktır.

e. Bazı Filistinli mahkumlar, her iki taraf arasında mutabık kalınan listelere göre yurtdışında veya Gazze'de serbest bırakılacaktır.

c. 33'lük listedeki yaşlılar (50 yaş üstü erkekler) 1/3 oranında müebbet ve 1/27 oranında da diğer cezalar karşılığında serbest bırakılacaktır.

İsrail güçlerinin, Vadi Gazze (Netzarim ekseni ve Kuveyt kavşağı) dahil olmak üzere Gazze Şeridi sınırları boyunca yoğun nüfuslu bölgelerden doğuya doğru çekilmesi. İsrail kuvvetleri, sınırın güneyinde ve batısında, İsrail tarafının belirleyeceği ve anlaşmaya eşlik eden her iki tarafın üzerinde mutabık kaldığı haritalara dayanarak (400) metreden fazla artırılmayacak 5 yerel noktada istisna olmak üzere (700) metrelik bir çevre içinde konuşlandırılacaktır.

b. İsrail ordusu ekteki haritalara göre Refah Sınır Kapısı çevresinde yeniden konuşlanacaktır.

c. Her gün 50 yaralı askerin 3 kişi eşliğinde geçişine izin verilecektir. Her bir geçiş için İsrail ve Mısır'ın onayı gerekecektir.

d. Geçiş, Mısır ile yapılan Ağustos 2024 görüşmelerine göre işletilecektir.

6.⁠ ⁠Hasta ve yaralı sivillerin çıkışı:

a. Tüm hasta ve yaralı Filistinli sivillerin 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 12. maddesi uyarınca Refah sınır kapısından geçişine izin verilecektir.

7.⁠ Ülke içinde yerinden edilmiş silahsız kişilerin geri dönüşü (Netzarim Koridoru):

a. Geri dönüş 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 3-a ve 3-b bölümleri temelinde kabul edilmiştir.

b. 7. gün, ülke içinde yerinden edilmiş sivillerin silah taşımadan ve kontrol edilmeden Raşid Caddesi üzerinden kuzeye dönmelerine izin verilecektir. 22. günde, Selahaddin caddesinden kuzeye dönmelerine de denetim olmaksızın izin verilecektir.

c. 7. günde, arabulucular tarafından İsrail tarafıyla eşgüdüm içinde belirlenecek özel bir şirket tarafından, üzerinde mutabık kalınacak bir mekanizma temelinde yapılacak araç aramasının ardından, araçların ve yaya olmayan trafiğin Netzarim koridorunun kuzeyine dönmesine izin verilecektir.

8.⁠ ⁠İnsani yardım protokolü:

a. Anlaşma kapsamındaki insani yardım işlemleri, arabulucuların gözetiminde üzerinde mutabık kalınan insani yardım protokolüne tabi olarak yapılacaktır.