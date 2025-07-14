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        Haberler Dünya Kremlin: Almanya yeniden tehlikeli olmaya başladı | Dış Haberler

        Kremlin: Almanya yeniden tehlikeli olmaya başladı

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Dışişleri Bakanı Boris Pistorius'un olası bir savaş durumunda, Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğuna dair sözlerini değerlendirdi. Peskov "Almanya yeniden tehlikeli hâle geliyor." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.07.2025 - 23:58 Güncelleme: 15.07.2025 - 01:50
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        Kremlin'den Almanya açıklaması
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Dışişleri Bakanı Boris Pistorius'un sözlerini değerlendirdi.

        Pistorius, Financial Times'a verdiği röportajda, Rusya'nın NATO üyesi bir ülkeye saldırması durumunda Alman askerlerinin, Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğunu ifade etti.

        TASS haber ajansının haberine göre; Rusya merkezli RBK medya grubuna konuşan Peskov, Pistorius'un sözlerinin aktarılması üzerine "Almanya yeniden tehlikeli hâle geliyor." dedi.

        Peskov, bu sözlerin Pistorius tarafından söylenmiş olmasına inanmanın zor olduğunu ancak ne yazık ki söylendiğini dile getirdi.

        HEGSETH'TEN ALMANYA'YA ÖVGÜ

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupa'nın güvenliği ve Rusya'ya karşı Ukrayna'nın desteklenmesi bağlamında Almanya'nın "öncü rolünü" övdü.

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        Hegseth, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u ağırladığı Pentagon'daki görüşmede NATO işbirliği çerçevesinde ABD-Almanya ilişkilerine değindi.

        "NATO içinde ve Almanya ile birlikte inanılmaz bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." diyen Hegseth, bu konuda Almanya'nın askeri harcamalarla ilgili verdiği taahhütlere “bağlılığına” ve Avrupa ülkelerine "öncülük" ettiği için teşekkür etti.

        Hegseth, Almanya'nın sadece ABD'den Patriot savunma sistemleri almakla kalmadığını, beşinci nesil savaş uçaklarıyla Litvanya'da üstlendiği görevin de "anlamlı" olduğunu belirtti.

        Pistorius, Almanya'nın güvenlik taahhütlerine bağlılığını vurguladı

        Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'nın Avrupalı müttefikleriyle birlikte, değişen güvenlik ortamına yanıt olarak, NATO içindeki Avrupa katkılarını güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını söyledi.

        Pistorius, "Savunma yatırımlarımızı önemli ölçüde artırmayı ve 2035 yılına kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'mızın yüzde 5'ine ulaşmayı taahhüt ettik." dedi.

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        ABD'nin katkısının Almanya ve diğer müttefik ülkelerin kolektif güvenliği için "vazgeçilmez olmaya devam ettiğini" ifade eden Pistorius, Avrupa'nın caydırıcılığı ve savunması için "daha fazla sorumluluk üstlenmeye kararlı" olduklarını vurguladı.

        Pistorius, ABD'li mevkidaşıyla, "Ukrayna'nın özgürlük ve egemenlik için verdiği cesur mücadelede" Almanya'nın desteğini sürdürme konusu başta olmak üzere, Orta Doğu ve Hint-Pasifik gibi kilit bölgelerdeki bölgesel güvenlik dinamiklerini ele alacaklarını belirtti.

        Görüşme, Almanya'nın Kiev'e Patriot füze sistemlerinin maliyetini karşılamayı teklif etmesinin ardından gerçekleşti.

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