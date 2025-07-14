En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyonu verilerini açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu. Aynı gün içinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon farkı kadar yükseltilerek 16 bin 881 liraya artırılacağını açıkladı. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif 11 Temmuz’da Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ZAMLI AYLIKLARI BU AY İÇİNDE YATIRILACAK

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Düzenlemenin yer aldığı kanun 3 gün sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltildi. Artışın bütçeye 6 aylık maliyeti 40 milyar 870 milyon lira olacak. Emeklilerin zamlı aylıkları bu ay içinde hesaplara yatırılacak.

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HANGİ EMEKLİ NE ZAMAN ZAMLI AYLIKLARINI ALACAK?

En düşük emekli aylığı alan SSK emeklilerinin zamlı aylıkları 17 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25-27 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak.

4 MİLYON 11 BİN EMEKLİ ZAMDAN FAYDALANACAK

Bu ay yapılacak maaş ödemeleriyle beraber en düşük emekli aylığını alacak emekli sayısı 300 bin kişi artacak. 4 milyon 11 bin emekli yapılacak zamdan faydalanacak.