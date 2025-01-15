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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkese dair açıklamalarda bulunarak "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 23:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 23:51
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkese dair açıklamalarda bulunarak "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

        Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

        Gazze'de ateşkes sağlandı
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