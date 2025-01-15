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        Haberler Dünya Son dakika: Gazze'de ateşkes sağlandı | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkes sağlandı

        İsrail ile Hamas arasında uzun zamandan beri müzakere edilen ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yapılacak resmi açıklamaya işaret etti. 47. ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu'da anlaşma sağlandı. Rehineler serbest bırakılacak." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 18:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:00
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        Gazze'de ateşkes sağlandı
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        İsrail ile Hamas arasında uzun zamandan beri müzakere edilen ateşkes anlaşmasına varıldı. 47. ABD Başkanı Donald Trump, "Orta Doğu'da anlaşma sağlandı. Rehineler serbest bırakılacak." derken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmî açıklamanın yakında yapılacağına işaret ederek "Resmî açıklama yakında duyurulacak." dedi.

        Donald Trump "Bu destansı anlaşma kasım ayındaki zaferimizin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Zaferimiz, bütün dünyaya yönetimimizin barışla birlikte bütün Amerikalıların ve müttefiklerimizin güvenliğinin sağlanacağının sinyallerini verdi. Amerikalı ve İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek olmasından ötürü heyecan duyuyorum! Barışı güç yoluyla sağlamaya devam edeceğiz. Daha Beyaz Saray'a adım atmadan çok şey başardık." dedi.

        İSRAİL KABİNESİ ANLAŞMAYI ONAYLAMAK İÇİN TOPLANACAK

        İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi.

        İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah yerel saatle 11'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağı bildirildi.

        Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi.

        İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip" ifadelerine yer verdi.

        İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un taraflar arasında esir takasını gerçekleştirecek Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştüğü bildirildi.

        Açıklamaya göre, Herzog, esir takası anlaşması hazırlıkları kapsamında İsrail'i ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Spoljaric ve heyetiyle bir araya geldi.

        Kızılhaç heyetinin Herzog'a esirlerin transferi için yapılan hazırlıklar ve karşılaştıkları çeşitli zorluklar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıklamıştı.

        Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullanmıştı.

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        Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze'de varılan anlaşma uyarınca 6 hafta içinde 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

        Bakan Fidan ayrıca "Gazze'de ateşkes sağlanması için çok çaba gösterdik." dedi.

        Hamas, İsrail ile önerilen ateşkes anlaşmasına ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurdu.

        Hamas, konuya ilişkin açıklamasını Telegram hesabından yaptı.

        Açıklamada, "Hareket yönetimi, ateşkes anlaşması önerisine ilişkin yanıtını arabuluculara iletti. denildi.

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