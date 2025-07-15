Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı - 15 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'da kuvvetli poyraz etkili olurken, Ege'nin doğusu, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 07:36 Güncelleme: 15.07.2025 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 33°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 30°

        Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara, Kuzey ve iç Ege ile İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        CHP’den Manavgat kararı
        CHP’den Manavgat kararı
        "Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah sevkiyatı"
        "Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah sevkiyatı"
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Trump'tan Rusya mesajı
        Trump'tan Rusya mesajı
        Habertürk Anasayfa