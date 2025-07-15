Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'da kuvvetli poyraz etkili olurken, Ege'nin doğusu, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara, Kuzey ve iç Ege ile İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.