Fenerbahçe'ye kötü haber: Marco Asensio
Paris Saint-Germain'den ayrılmaya hazırlanan Marco Asensio'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İspanyol oyuncunun, Fenerbahçe'nin teklifi reddettiği aktarıldı. İşte haberin detayları...
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Marco Asensio'dan kötü haber geldi.
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TEKLİFİ REDDETTİ!
Deportivo Mundo'nun haberine göre, Marco Asensio, Fenerbahçe'den gelen yıllık 9 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
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İspanyol oyuncu, Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyor.
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İTALYA VE İSPANYA'DAN İLGİ VAR!
Asensio için Serie A takımları AC Milan ve Inter, oyuncu için yakın takiplerini sürdürüyor.
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İspanya'dan da Villareal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.
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Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
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