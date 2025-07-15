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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta silahlı saldırı: Muhtar ve bir oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde saman dökme nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yunus Emre E'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği köy muhtarı Yalçın Akdemir ile çocuklarından Ahmet Akdemir hayatını kaybetti, Kubilay Akdemir ise ağır yaralandı. Zanlı Yunus Emre E. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 03:16 Güncelleme: 15.07.2025 - 03:16
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        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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        Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen köy muhtarı Yalçın Akdemir ile Yunus Emre E. arasında, saman dökme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışma, kavgaya dönüşürken yaşanan arbedenin ardından taraflar ayrıldı. DHA'nın haberine göre; evine giderek av tüfeğini alan Yunus Emre E, köy girişinde muhtar ve 2 oğlunun içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti.

        Hayatını kaybeden muhtar Yalçın Akdemir ile oğlu Ahmet Akdemir
        Hayatını kaybeden muhtar Yalçın Akdemir ile oğlu Ahmet Akdemir

        MUHTAR VE 1 OĞLU ÖLDÜ, DİĞER OĞLU AĞIR YARALANDI

        Yunus Emre E'nin yarı otomatik av tüfeği ile açtığı ateş sonucunda, saçmaların isabet ettiği muhtar Yalçın Akdemir ile oğulları Ahmet ve Kubilay Akdemir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde muhtar Yalçın Akdemir ile oğlu Ahmet Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan Kubilay Akdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli Yunus Emre E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Yozgat
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