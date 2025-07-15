Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Arjantin basını, siyah-beyazlıların Boca Juniors forması giyen Milton Delgado için teklifte bulunduğunu yazdı.
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Transferin hareketli takımı Beşiktaş için Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi.
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Siyah-beyazlıların, Boca Juniors forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Milton Delgado için teklifte bulunduğu öne sürüldü.
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Arjantin basınında çıkan habere göre; Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak görev yapan 20 yaşındaki oyuncu için Boca Juniors'a 5 milyon Euro önerdi.
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Ancak Boca'nın bu teklifi reddettiği ve en az 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
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1.66'lık boyuyla Beşiktaş'ın eski yıldızı Gary Medel'e benzetilen Delgado, orta sahadaki çalışkanlığı ve agresif futboluyla öne çıkıyor. Milton Delgado bu sezon 14 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.