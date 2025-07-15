Victor Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!

Galatasaray, Napoli’ye 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı golcü için 40 milyon Euro’su peşin, kalan 35 milyon Euro’su ise banka teminatı taahhüdü ile iki eşit taksit halinde ödenmek üzere resmi teklifini iletti.