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        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!

        Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınına dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda genel müdür olan Emir Aras'ın yangın sırasında odasından eşi ve çocuğuyla birlikte çıkarak kurtulduğu anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:45 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:46
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        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında otelin Genel Müdürü Emir Aras, eşi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras ve çocuğunun yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, bilirkişi raporuna göre saat 03.16'da yangının başlamasından sonra tutuklu sanık Emir Aras ve ailesinin saat 03.34'te odalarından koşarak çıktıkları görülüyor.

        Emir Aras'ın ailesiyle kaldığı 7'nci kattaki odasından çıktıktan sonra koridorun sonuna doğru koştuğu, bir süre sonra geri geldiği ve odaya girdiği yer alıyor.

        Aras'ın eşi, otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve Yönetim Kurulu Üyesi tutuklu sanık Elif Aras'ın da koridora bakarak panik içinde odaya geri döndüğü, bir süre sonra aile üyelerinin üstlerini giyinmiş şekilde odadan çıkarak koridor boyunca koştukları görülüyor. Görüntünün sonunda koridorun kısa süre içinde dumanla kaplandığı da kayıtlara geçiyor.

        MÜŞTEKİ AKİŞLİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Duruşmada müşteki olarak dün söz alan, yangında annesi, kardeşi ve yeğenini kaybeden Bülent Akişli, kamera kayıtlarını izlediğini belirterek, "Emir Aras gözümün içine bakar mısın? Bugün sabah kamera kayıtlarını izledim. Diyordun ya 'Kapıları çaldım, bağırdım.' Hiç alakası yok, kapıyı açtın, telefonla dışarı çıktın, içeri girdin, eşini ve çocuğunu aldın, o masum insanlara sesini bile çıkarmadan çıkıp gittin. Sen 7. katta yatarken benim annem, kardeşim ve yeğenim de 7010 numaralı odada yatıyordu vicdansız, aynı koridordasın." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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