FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ operasyonu operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik ve 371 şüpheli hakkında gözaltı kararının olduğu İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önceden kendileri veya 1. derece yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş olan şahıslara gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek ‘finansman’ (TL, Dolar veya altın) toplandığı, toplanan bu fonların gıda kolisi kisvesi altında, yine kendilerinin belirledikleri ve örgüt üyesi olan şahıslara gönderilerek maddi destek sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen toplam 371 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 60 ilde saat 05.00’te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Video konferans uygulamasıyla veya İstanbul'da belirlenen adreste düzenli şekilde yapılan toplantılarda, örgütün talimatlarının örgütsel ve hiyerarşik şekilde alt kademelere aktarılmasının sağlandığı belirlendi.

Şüphelilerin Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları tespit edilen soruşturmada, terör örgütüne yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla da izdivaç faaliyetlerini devam ettirdikleri anlaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde 17 bin 150 avro, 6 bin 580 dolar, 138 bin lira ve örgüt elebaşına ait 7 yasaklı kitap ve yayın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SINAV SORUŞTURMASINDA DA GÖZALTILAR VAR

2010 ve 2011 yıllarında yapılan Güvenlik Bilimleri Fakültesi giriş sınavlarındaki usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla terör örgütü FETÖ'ye yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda da 14 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Güvenlik Bilimleri Fakültesi giriş sınavlarındaki usulsüzlüklerin tespitine yönelik soruşturmalar kapsamında FETÖ'ye yönelik 7 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınavı kazandığı bilirkişi raporu ve tanık beyanlarıyla belirlenen 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.