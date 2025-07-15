- Nefes egzersizi yapın: Sessiz bir ortamda 5 dakika boyunca derin nefes alıp vererek rahatlayabilirsiniz (7 saniyede nefes al, 4 saniye tut, 8 saniyede yavaşça ver).
- Sık sık duş alın: Kısa duşlar vücut ısısını dengeleyerek ferahlamanızı sağlar.
- Gazlı ve alkollü içeceklerden kaçının: Bu içecekler vücuttan su kaybını artırır.
- Tuz alımını dengeleyin: Aşırı sıvı kaybı durumunda gıdalarla birlikte tuz alımı gerekebilir (tansiyon hastaları doktorlarına danışmalı).
- Ağır ve yağlı yemeklerden uzak durun: Hafif, sulu yiyecekler yaz için daha uygundur.
- Çocukları ve evcil hayvanları araçta bırakmayın: Sıcak havalarda araç içinde kalmak ölümcül olabilir.
- Kalp, şeker ve tansiyon hastaları dikkatli olmalı: Gerekirse ilaçlar yaz aylarına uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir.
- Güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın: Güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanın.