Ünlü isimler, ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştı

Mesut Özil: Bu anlaşmanın Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını, bölgemizde kalıcı barış ve huzurun sağlanmasına vesile olmasını yürekten diliyorum. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm masumları rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Temennimiz, bu adımın, kalıcı barışa giden yolda önemli bir başlangıç olmasıdır.