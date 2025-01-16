Ünlü isimler, ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştı
İsrail ile Hamas arasında uzun zamandan beri müzakere edilen ateşkes anlaşmasına varıldı. Ünlü isimler, sağlanan ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştı
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İsrail ile Hamas arasında uzun zamandan beri müzakere edilen ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ateşkes ilan edildiğini; "Orta Doğu'da anlaşma sağlandı. Rehineler, serbest bırakılacak" şeklinde duyurdu.
Ünlüler, ateşkes ilan edilmesiden yana duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Mesut Özil: Bu anlaşmanın Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını, bölgemizde kalıcı barış ve huzurun sağlanmasına vesile olmasını yürekten diliyorum. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm masumları rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Temennimiz, bu adımın, kalıcı barışa giden yolda önemli bir başlangıç olmasıdır.
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Amine Gülse: Elhamdülillah.
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Yıldız Çağrı Atiksoy: Çok şükür Allah'ım.
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Burcu Kara: İnşallah bitmiştir bu kıyım.
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Buse Arslan
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