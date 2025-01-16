İstanbul'un en romantik durağı: Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?

MİMARİSİ VE SANAT DEĞERİ

Ayrılık Çeşmesi, mimarisiyle de dikkat çeker. Küfeki taşından yapılan çeşmenin taştan yontulmuş saçağı ve tomurcuk detayları, o dönemin sanat anlayışını gözler önüne serer. Kemer yapısı ve işçiliğiyle benzerleri arasında özel bir yere sahip olan bu çeşme, geçmişten bugünü gösteren bir sanat eseri niteliği taşır.