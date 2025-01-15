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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi

        Suriye'de kurulan geçici hükümetin Türkiye'den ithalatta gümrük vergilerini yüksek bir biçimde artırması iki ülke arasındaki ticareti durma noktasına getirdi. İHA yapılan artışın yüzde 300 ila 500 arasında olduğunu bildirirken konuyla ilgili HABERTÜRK Ankara'nın edindiği bilgiye göre Ticaret Bakanlığı, Suriye tarafıyla bu karardan geri adım atılması için görüşmelerde bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 21:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:02
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        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
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        Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılırken, Suriye'nin yeni yönetiminden iki ülke arasındaki ticareti etkileyecek bir karar geldi.

        Suriye'de kurulan geçici hükümet Türkiye'den ithalatta gümrük vergisini yüksek oranda artırdı. Bugün İHA'nın konuyla ilgili haberinde söz konusu artışın ürüne göre yüzde 300 ila 500 arasında değiştiği bildirildi.

        HABERTÜRK Ankara'nın edindiği bilgiye göre, Suriye hükümetinin bu kararıyla ilgili Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı girişimlerde bulundu ve görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerden kısa süre içerisinde sonuç alınması bekleniyor.

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        "SURİYELİ VATANDAŞLARIN DERİN BİR ENFLASYONLA KARŞILAŞMASI ANLAMINA GELİR"

        Özellikle sınır bölgesine yakın şehirlerde iş dünyası Suriye hükümetinin aldığı kararın ticareti durma noktasına getirdiğini belirtirken İHA'ya konuşan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, sektör temsilcilerinin ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduğunu ifade etti. Kadooğlu, gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek “Bütün sektörlerimizi kapsayan bu sorunun çözümü için üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyor ve bu krizin derinleşmeden çözümü için ilgili bakanlıklarımızla sürekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu karar Suriyeli vatandaşların derin bir enflasyonla karşılaşması ve alım güçlerinin tamamen sıfırlanması anlamına da gelir” dedi.

        Kaodoğlu bunun yanında Suriye sınırından ihracatın yüksek gümrük vergileri nedeniyle durma noktasına geldiğini ve sınırda TIR’ların oluşturduğu kilometrelerce kuyruğun bunun en iyi göstergesi olduğunu ifade etti

        YILDA 2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

        2023 yılında Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 2 milyar 51 milyon dolar oldu. Bu yılın ilk 11 ayında ise ihracat 1 milyar 950 milyon dolara ulaştı. Son rakamlarla beraber 2024 yılında da 2 milyar dolar sınırının aşıldığı tahmin ediliyor.

        Buna karşılık Suriye'den ithalat 2023'te 363.5 milyon dolar, 2024'ün Ocak-Kasım döneminde ise 385.9 milyon dolar olarak hesaplandı. Yani Türkiye güney komşusuyla ticaretinde 2023'te 1 milyar 688 milyon dolar, 2024'te ise 1 milyar 564 milyon dolar fazla verdi.

        Yıllara göre Türkiye-Suriye ticaret:

        Yıl İhracat (bin $) İthalat (bin $) Dış ticaret dengesi (bin $)
        2024 (11 ay) 1 950 782 385 890 1 564 892
        2023 2 051 815 363 480 1 688 335
        2022 2 234 148 234 567 1 999 582
        2021 2 108 339 187 102 1 921 236
        2020 1 595 593 246 874 1 348 720
        2019 1 730 691 117 716 1 612 975
        2018 1 788 111 103 933 1 684 178
        2017 1 776 148 114 353 1 661 795
        2016 1 780 096 107 886 1 672 210
        2015 1 887 435 86 791 1 800 644
        2014 2 336 494 143 826 2 192 668
        2013 1 229 232 106 239 1 122 992

        İTHALATTA EN YÜKSEK PAY TÜRKİYE'NİN

        Dünya Bankası verilerine göre bu rakamlarla Türkiye, Suriye'nin en çok ithalat yaptığı ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'nin Suriye'nin ithalatındaki payı yüzde 9.5 olurken, ikinci sırada yüzde 8.8'lik payla Çin yer alıyor.

        Ülke İthalattaki payı(%)
        Türkiye 9,52
        Çin 8,80
        İtalya 7,36
        Ukrayna 6,46
        Rusya 6,31
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