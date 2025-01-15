Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
Suriye'de kurulan geçici hükümetin Türkiye'den ithalatta gümrük vergilerini yüksek bir biçimde artırması iki ülke arasındaki ticareti durma noktasına getirdi. İHA yapılan artışın yüzde 300 ila 500 arasında olduğunu bildirirken konuyla ilgili HABERTÜRK Ankara'nın edindiği bilgiye göre Ticaret Bakanlığı, Suriye tarafıyla bu karardan geri adım atılması için görüşmelerde bulunuyor
Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılırken, Suriye'nin yeni yönetiminden iki ülke arasındaki ticareti etkileyecek bir karar geldi.
Suriye'de kurulan geçici hükümet Türkiye'den ithalatta gümrük vergisini yüksek oranda artırdı. Bugün İHA'nın konuyla ilgili haberinde söz konusu artışın ürüne göre yüzde 300 ila 500 arasında değiştiği bildirildi.
HABERTÜRK Ankara'nın edindiği bilgiye göre, Suriye hükümetinin bu kararıyla ilgili Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı girişimlerde bulundu ve görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerden kısa süre içerisinde sonuç alınması bekleniyor.
"SURİYELİ VATANDAŞLARIN DERİN BİR ENFLASYONLA KARŞILAŞMASI ANLAMINA GELİR"
Özellikle sınır bölgesine yakın şehirlerde iş dünyası Suriye hükümetinin aldığı kararın ticareti durma noktasına getirdiğini belirtirken İHA'ya konuşan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, sektör temsilcilerinin ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduğunu ifade etti. Kadooğlu, gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek “Bütün sektörlerimizi kapsayan bu sorunun çözümü için üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyor ve bu krizin derinleşmeden çözümü için ilgili bakanlıklarımızla sürekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu karar Suriyeli vatandaşların derin bir enflasyonla karşılaşması ve alım güçlerinin tamamen sıfırlanması anlamına da gelir” dedi.
Kaodoğlu bunun yanında Suriye sınırından ihracatın yüksek gümrük vergileri nedeniyle durma noktasına geldiğini ve sınırda TIR’ların oluşturduğu kilometrelerce kuyruğun bunun en iyi göstergesi olduğunu ifade etti
YILDA 2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
2023 yılında Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 2 milyar 51 milyon dolar oldu. Bu yılın ilk 11 ayında ise ihracat 1 milyar 950 milyon dolara ulaştı. Son rakamlarla beraber 2024 yılında da 2 milyar dolar sınırının aşıldığı tahmin ediliyor.
Buna karşılık Suriye'den ithalat 2023'te 363.5 milyon dolar, 2024'ün Ocak-Kasım döneminde ise 385.9 milyon dolar olarak hesaplandı. Yani Türkiye güney komşusuyla ticaretinde 2023'te 1 milyar 688 milyon dolar, 2024'te ise 1 milyar 564 milyon dolar fazla verdi.
Yıllara göre Türkiye-Suriye ticaret:
İTHALATTA EN YÜKSEK PAY TÜRKİYE'NİN
Dünya Bankası verilerine göre bu rakamlarla Türkiye, Suriye'nin en çok ithalat yaptığı ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'nin Suriye'nin ithalatındaki payı yüzde 9.5 olurken, ikinci sırada yüzde 8.8'lik payla Çin yer alıyor.