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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan stoper hamlesi! Diego Carlos... - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan stoper hamlesi! Diego Carlos...

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların stoper bölgesi için Diego Carlos'u gündemine aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 17:46 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:46
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        • 1

          Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da gündem transfer...

        • 2

          Sarı-kırmızılılarda kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.

        • 3

          Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin takımdan ayrılması halinde ise bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalara başladı.

        • 4

          Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Cimbom, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'u gündemine aldı.

        • 5

          Galatasaray'ın bu transfer için İngiliz kulübü ile temaslara başladığı belirtildi.

        • 6

          BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI

          Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı Diego Carlos, bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maçta 1403 dakika sahada kaldı.

        • 7

          32 yaşındaki stoperin Aston Villa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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