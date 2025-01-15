Galatasaray'dan stoper hamlesi! Diego Carlos...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların stoper bölgesi için Diego Carlos'u gündemine aldığını duyurdu.
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Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da gündem transfer...
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Sarı-kırmızılılarda kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.
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Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin takımdan ayrılması halinde ise bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalara başladı.
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Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Cimbom, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'u gündemine aldı.
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Galatasaray'ın bu transfer için İngiliz kulübü ile temaslara başladığı belirtildi.
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BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı Diego Carlos, bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maçta 1403 dakika sahada kaldı.
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32 yaşındaki stoperin Aston Villa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.