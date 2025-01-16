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        Haberler Dünya ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Eskişehir'deki saldırı detayı! | Dış Haberler

        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi

        ABD, çoğunlukla Telegram üzerinden haberleşilen şiddet yanlısı, aşırı sağcı 'Terrorgram' grubunu terör örgütü listesine dahil ettiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Eskişehir'de Ağustos ayında 18 yaşındaki Arda K.'nin sokak ortasında düzenlediği bıçaklı saldırının da grup tarafından organize edildiğine dikkat çekildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:00
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        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, çoğunlukla Telegram üzerinden haberleşilen şiddet yanlısı, aşırı sağcı 'Terrogram' grubunu terör örgütü listesine aldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir'de Ağustos ayında 18 yaşındaki Arda K.'nin sokak ortasında düzenlediği bıçaklı saldırının da grup tarafından organize edildiğine dikkat çekildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı aşırı sağcı bir çevrimiçi ağa yaptırımlar uyguladı, "Terrorgram" grubunu terörist grup olarak belirledi ve grubu şiddet yanlısı beyaz üstünlüğünü teşvik etmekle suçladı. Açıklamada, esas olarak Telegram üzerinden faaliyet gösteren grubu ve üç liderini Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler olarak belirlediği bildirildi.

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        AĞUSTOS AYINDA ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞEN BIÇAKLI SALDIRIYA DİKKAT ÇEKİLDİ

        Dışişleri Bakanlığı, grubun kullanıcılar tarafından yapılan saldırıları ve saldırı girişimlerini motive ettiğini ve kolaylaştırdığını, bunların arasında Slovakya'daki bir LGBT barının dışında 2022'de gerçekleşen bir silahlı saldırı, 2024'te New Jersey'deki enerji tesislerine planlanan bir saldırı ve Ağustos ayında Türkiye'deki gerçekleşen bıçaklı saldırı olduğunu bildirdi.

        Dışişleri Bakanlığı, "Grup şiddet yanlısı beyaz üstünlüğünü teşvik ediyor, belirlenen düşmanlara saldırılar yapılmasını istiyor ve kritik altyapı ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere saldırılar için taktikler, yöntemler ve hedefler hakkında rehberlik ve eğitim materyalleri sağlıyor" dedi.

        Telegram ise kararın ardından yaptığı açıklamada, "Telegram'da şiddet çağrılarının yeri yoktur. Telegram yöneticileri, yıllar önce keşfedildiklerinde 'Terrorgram' adının farklı versiyonlarını kullanan birkaç kanalı kaldırdı. Benzer içerikler ortaya çıktığında yasaklanır." ifadelerini kullandı.

        ESKİŞEHİR'DE NE OLMUŞTU?

        Ağustos ayında Eskişehir'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenip maske ve çelik yelek giyerek elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki Arda K. (18) çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Arda K'nin bu anları sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıkmış, görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen Arda K'nin daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer almıştı.

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