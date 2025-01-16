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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!

        Adana'da, sokakta iki grup arasında çıkan, Serdar ile Umut Akipa kardeşlerin öldüğü silahlı kavgada yaralanan Ferhat Ay da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:48
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        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
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        Adana'da olay, bu sabah saat 03.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        TARAFLAR SİLAHLARINI ÇEKTİ

        DHA'daki habere göre tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

        İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Kurşunların isabet ettiği Serdar ile Umut Akipa kardeşler ile karşı gruptaki Ferhat Ay yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Serdar ile Umut Akipa’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        BİR ACI HABER DAHA GELDİ

        2 kardeşin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ferhat Ay da doktorların tüm çabasına karşın, sabaha karşı hayatını kaybetti. Ay’ın cansız bedeni de morga götürüldü.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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        #adana
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