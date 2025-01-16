Donald Trump'ın yemin törenine katılacak ünlüler ile daveti geri çevirenler

Elon Musk

Seçim döneminde Donald Trump'ın yanından hiç ayrılmayan ve en büyük desteği veren Tesla ve Space X kurucusu, X platformunun sahibi Elon Musk, yemin töreninin onur konuklarından biri olacak. Milyarder girişimci, Trump tarafından yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın başına getirilecek.

Drea de Matteo

'Umutsuz Ev Kadınları' 'The Sopranos', 'Sons of Anarchy' gibi dizilerin yıldızı Drea de Matteo, Donald Trump tarafından davet gönderilen isimlerden. Ancak ünlü oyuncunun davete ne yanıt verdiği bilinmiyor.