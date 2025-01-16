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        Haberler Dünyadan Donald Trump'ın yemin törenine katılacak ünlüler ile daveti geri çevirenler - magazin haberleri

        Donald Trump'ın yemin törenine katılacak ünlüler ile daveti geri çevirenler

        Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığı koltuğunu devralacağı 170 milyon dolarlık yemin törenine hangi ünlü isimlerin katılıp, hangilerinin katılmayacağı belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:18
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        • 1

          5 Kasım 2024'teki seçimlerde ikinci kez ABD başkanı seçilen Donald Trump, Joe Biden'den koltuğu devralmaya hazırlanıyor. Trump, 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin töreniyle bir kez daha Beyaz Saray'ın yolunu tutucak.

          Yemin töreni için toplanan bağış miktarının 170 milyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştığı öğrenilirken, törene katılanlarla katılmayan isimler de netleşti.

          Seçim döneminde; Beyonce, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Jennifer Lawrence, George Clooney, Jennifer Aniston, Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio gibi dev isimler Kamala Harris'i desteklediklerini açıklarken, Trump'a olan ünlü destekleri bir hayli cılızdı. Peki, yemin törenine hangi ünlü isimler davet edildi ve kimler katılacak?

        • 2

          Elon Musk

          Seçim döneminde Donald Trump'ın yanından hiç ayrılmayan ve en büyük desteği veren Tesla ve Space X kurucusu, X platformunun sahibi Elon Musk, yemin töreninin onur konuklarından biri olacak. Milyarder girişimci, Trump tarafından yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın başına getirilecek.

          Drea de Matteo

          'Umutsuz Ev Kadınları' 'The Sopranos', 'Sons of Anarchy' gibi dizilerin yıldızı Drea de Matteo, Donald Trump tarafından davet gönderilen isimlerden. Ancak ünlü oyuncunun davete ne yanıt verdiği bilinmiyor.

        • 3

          Roseanne Barr

          Donald Trump'ı destekleyen isimlerden biri olan ünlü oyuncu ve komedyen, yemin törenine katılmamayı tercih etti.

          Jeff Bezos

          Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yemin töreninde ön sırada oturacak isimlerden biri.

        • 4

          Michelle Obama

          Şimdilerde TV yapımcısı olarak hayatına devam eden eski First Lady, Donald Trump'ın davetini geri çevirdi.

          Savannah Chrisley

          ABD'li oyuncu, Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde konuşma yapmış olsa da yemin törenine katılmayacak.

        • 5

          Mark Zuckerberg

          Facebook'un ve Meta'nın kurucusu olan milyarder girişimci, yemin töreninde ön sırada oturacak.

          Phil McGraw

          Oprah Winfrey'in şovuyla tanınan ve ardından 'Dr. Phil' adıyla kendi programını yaparak ABD'de büyük bir ün kazanan Phil McGraw, yemin törenine davet edilmiş olmasına rağmen katılmayacak.

        • 6

          Amber Rose

          Ünlü oyuncu Amber Rose, yemin törenine katılacak.

          Megyn Kelly

          Seçim döneminde Donald Trump'ı destekleyen ünlü sunucu Megyn Kelly, yemin törenine katılıyor.

        • 7

          Caitlyn Jenner

          Kylie ve Kendall Jenner kardeşlerin sonradan cinsiyetini değiştiren babası, Bruce Jenner adıyla eski Olimpiyat şampiyonu olarak tanınan Caitlyn Jenner, Trump'ın yemin töreninde hazır bulunacak.

          Bryce Hall

          Seçim döneminde sosyal medya ünlülerinden seçim propagandasına destek alan Donald Trump, YouTube ve TikTok videolarıyla ABD'de büyük bir üne sahip sosyal medya kişiliği Bryce Hall'u da yemin törenine davet etti. Hall, törene katılacak isimler arasında.

        • 8

          Jake Paul

          Kasım ayında efsanevi boksör Mike Tyson ile yaptığı ve kazandığı boks maçıyla adını tüm dünyaya duyuran ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul, Trump'ı destekleyenlerden biri olarak yemin törenine katılacak. Jake Paul'ün kendisi gibi ünlü bir sosyal medya yüzü olan kardeşi Logan Paul de yemin töreninde boy gösterecek.

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