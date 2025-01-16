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        Haberler Dünya Washington Post gazetesi çalışanları alarma geçti: Jeff Bezos ile görüşme talep ettiler | Dış Haberler

        Washington Post gazetesi çalışanları alarma geçti: Jeff Bezos ile görüşme talep ettiler

        Washington Post'un 400'ü aşkın çalışanı, gazetenin sahibi Jeff Bezos'a yazdıkları mektupta gazetenin geleceğine dair 'derin endişe' duyduklarını belirterek, Bezos ile bir görüşme talep ettiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 09:49 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:49
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        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
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        ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'un 400'den fazla çalışanı, gazetenin geleceği konusunda derin endişelerinin olduğunu belirterek, gazetenin sahibi Jeff Bezos'la toplantı talep ettikleri bir mektup gönderdi.

        Üst düzey gazeteciler ve muhabirler tarafından imzalanan ve Salı akşamı gönderilen mektupta, Washington'daki Post ofisini nadiren ziyaret ettiği bilinen Bezos'tan ofisteki isimlerle şahsen görüşmesi isteniyor.

        "DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

        Mektupta, "Okurların bu kurumun bütünlüğünü sorgulamasına yol açan, şeffaflık geleneğini bozan ve en seçkin meslektaşlarımızdan bazılarının ayrılmasına neden olan ve daha fazla ayrılışın yakın olduğu son kararlardan derinden endişe duyuyoruz" ifadeleri yer alıyor.

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        Mektup, "Bu, rekabet avantajımızı korumak, kaybedilen güveni yeniden tesis etmek ve liderlikle açık iletişime dayalı bir ilişkiyi yeniden kurmakla ilgili" diye devam ediyor.

        BEZOS'UN BAŞKAN DESTEKLEMEME KARARI ABONE KAYBETTİRMİŞTİ

        Diğer yandan, WP çalışanlarının endişelerinin Bezos'un ABD başkan adaylarını desteklemeyi sonlandırma kararıyla ilgisi olmadığı iddia edildi.

        Washington Post'un sahibi Jeff Bezos, 5 Kasım seçimleri öncesinde gazetenin bundan böyle ABD başkan adaylarını desteklemeyeceğini duyurmuştu. Gazetenin bu kararı 250 bin abone kaybetmesine sebep olmuştu. Wall Street Journal'a göre, bu gazetenin 2024'te tam 100 milyon dolar kaybetmesine büyük katkıda bulundu.

        Washington Post internet sitesinin dijital ziyaretçileri de azaldı ve siteye Kasım 2020'de 114 milyondan fazla ziyaretçi gelirken, bu sayı Kasım 2024'te 54 milyona düştü.

        Personelin çağrısı ayrıca Post'un yaklaşık 100 çalışanını işten çıkarmasından bir hafta sonra geldi.

        Post'un artık başkan adaylarını desteklemeyeceğinin duyurulmasının ardından birkaç yazarı istifa etti. Pulitzer ödüllü karikatürist Ann Telnaes, milyarderlerin Trump'a boyun eğmesini tasvir eden karikatürünün gazetede basılmamasının ardından istifa etti.

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        #Washington Post
        #Jeff Bezos
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