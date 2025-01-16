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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çivili sopalarla birbirlerine girdiler! Rezidans inşaatında öldüren kavga! | Son dakika haberleri

        Demir ve çivili sopalarla birbirlerine girdiler! Rezidans inşaatında öldüren kavga!

        İstanbul, yapımı süren rezidans inşaatında iddiaya göre işten çıkarılan işçilerle, çalışan işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Bıçak, çivili ve demir sopaların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan 24 yaşındaki Alişan Dağlar hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:33
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        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
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        İstanbul'da olay, Sarıyer Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkarılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) önceki gün akşam saatlerinde inşaata geldi.

        İŞÇİLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre işten çıkarılan 3 kişiyle Alişan Dağlar (24), Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında tartışma çıktı.

        ÇİVİLİ SOPALARLA SALDIRDILAR

        Karşılıklı küfürleşmenin de olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçakla ve çivili demir sopalarla saldırdı. Kavgada Alişan Dağlar, karnından ve sırtından ağır yaralanırken, Cumali D. karnından, Vedat D. başından, Haşim Y. başından, Hamza I. ise sırtından yaralandı.

        ALACAK VERECEK KAVGASINDA CİNAYET

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Alişan Dağlar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        POLİS 11 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

        Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alişan Dağlar’ı bıçaklayarak öldüren şüphelinin yaralılardan Hamza I. olduğu tespit edildi. Diğer yandan olaya karışan tarafların poliste daha önceden 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet demir, 1 adet de çivili tahta sopa ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        #işçi kavgası
        #istanbul
        #Son dakika haberler
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