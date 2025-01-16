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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Getir'in kurucusu Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor - İş-Yaşam Haberleri

        Getir'in kurucusu Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor

        Getir'in kurucusu Nazım Salur, ikiye böldüğü şirketin online market ve yemek teslimat hizmetini Birleşik Arap Emirlikleri'ninyatırım şirketi Mubadala'ya satmıştı. Salur bugün yaptığı açıklamada Mubadala'yı haklarına çökmeye çalışmakla suçladı. Salur açıklamasında "BAE devlet fonu Mubadala, Getir 'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:54
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        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
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        Getir, Haziran ayında yaptığı açıklamada 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını ve şirket yapılanmasını değiştirdiğini duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada stratejik bir yeniden yapılanmaya gidildiği ve iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceği belirtilmişti.

        Buna göre Getir'in mevcut hissedarlarından Birleşik Arap Emirlikleri yatırım fonu Mubadala Investment Company, getirdiği yatırımın ardından, şirketin Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip oldu. Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya ve yönetim kurulunda yer almaya devam etti. Diğer grubun yönetimi ise Getir Kurucusu Nazım Salur ve diğer kurucularda oldu. Bu şirket, n11, GetirBiTaksi ve GetirAraç, Getirİş ve FreshDirect hizmetlerini yönetirken, Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar ise bu hizmetleri kapsayan grupta azınlık hissesine sahip olmuştu.

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        Gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni yapılanma kapsamında her iki grup da mevcut şekilde Getir uygulaması çatısı altında faaliyet göstermeye devam edeceği açıklanmıştı.

        SALUR: MUBADALA BİZİM HAKLARIMIZA ÇÖKMEK İSTİYOR

        Ancak Getir'in kurucusu Nazım Salur bugün yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri yatırım fonu Mubadala'yı haklarına çökmeye çalışmakla suçladı.

        Getir kurucusu Salur X hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı açıklamada "BAE devlet fonu @Mubadala @Getir 'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Mubadala'dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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        #Nazım Salur
        #getir
        #Mubadala
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