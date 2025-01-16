Mel Gibson, yangından mal 'kaçırdı'
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın Los Angeles'ta çıkan orman yangınlarında Malibu bölgesinde yer alan evi küle dönmüştü. Gibson, dün yanan evine giderek geride sağlam kalan bir sehpayı aldı
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Mel Gibson'ın, Los Angeles'ta çıkan orman yangınlarında Malibu bölgesinde yer alan evi yandı.
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Mel Gibson'ın 15 yıl önce satın aldığı 14,5 milyon dolarlık evinden eser kalmadı.
Yangın esnasında evinde olmayan ve bir podcast yayınına katılmak üzere Austin şehrine giden Mel Gibson; "Giderken biraz huzursuzdum. Çünkü mahallemin yanmaya başladığını biliyordum. Bu yüzden 'Acaba evim hâlâ orada mı' diye düşündüm ama eve döndüğümde, tahmin ettiğim gibi, orada değildi" dedi.
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Mel Gibson, dün yanan evine gitti. Ünlü oyuncu, mahalledeki itfaiyecilerle bir süre sohbet etti.
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İŞİ ŞAKAYA VURDU
"Eşyalarımın yükünden kurtuldum çünkü hepsi kül oldu" diyen Mel Gibson; "Eve gittim ve kendi kendime, 'En azından artık o sinir bozucu tesisat sorunlarından hiçbiri yok' dedim" şeklinde esprili bir ifade kullanmıştı.
"TAVUKLARIM KURTULDU"
Eve geldiğinde şaşırtıcı bir olayla karşılaştığını söyleyen Mel Gibson, tavuklarının yangında telef olmadığını; "Harikaydı. Tavuk kümesini kontrol ettik ve iyilerdi. Bu yüzden onlara biraz tahıl ve su verdik, mutlu oldular ve yumurtluyorlar" diye konuşmuştu.
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Mel Gibson'ın evinin enkazında gezerken, molozların arasından sağlam kalan bir sehpayı aldığı görüldü.