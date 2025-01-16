İŞİ ŞAKAYA VURDU



"Eşyalarımın yükünden kurtuldum çünkü hepsi kül oldu" diyen Mel Gibson; "Eve gittim ve kendi kendime, 'En azından artık o sinir bozucu tesisat sorunlarından hiçbiri yok' dedim" şeklinde esprili bir ifade kullanmıştı.



"TAVUKLARIM KURTULDU"



Eve geldiğinde şaşırtıcı bir olayla karşılaştığını söyleyen Mel Gibson, tavuklarının yangında telef olmadığını; "Harikaydı. Tavuk kümesini kontrol ettik ve iyilerdi. Bu yüzden onlara biraz tahıl ve su verdik, mutlu oldular ve yumurtluyorlar" diye konuşmuştu.