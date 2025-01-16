Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Mel Gibson, kül olan evine gitti - Magazin haberleri

        Mel Gibson, yangından mal 'kaçırdı'

        Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın Los Angeles'ta çıkan orman yangınlarında Malibu bölgesinde yer alan evi küle dönmüştü. Gibson, dün yanan evine giderek geride sağlam kalan bir sehpayı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mel Gibson'ın, Los Angeles'ta çıkan orman yangınlarında Malibu bölgesinde yer alan evi yandı.

        • 2

          Mel Gibson'ın 15 yıl önce satın aldığı 14,5 milyon dolarlık evinden eser kalmadı.

          Yangın esnasında evinde olmayan ve bir podcast yayınına katılmak üzere Austin şehrine giden Mel Gibson; "Giderken biraz huzursuzdum. Çünkü mahallemin yanmaya başladığını biliyordum. Bu yüzden 'Acaba evim hâlâ orada mı' diye düşündüm ama eve döndüğümde, tahmin ettiğim gibi, orada değildi" dedi.

        • 3

          Mel Gibson, dün yanan evine gitti. Ünlü oyuncu, mahalledeki itfaiyecilerle bir süre sohbet etti.

        • 4

          İŞİ ŞAKAYA VURDU

          "Eşyalarımın yükünden kurtuldum çünkü hepsi kül oldu" diyen Mel Gibson; "Eve gittim ve kendi kendime, 'En azından artık o sinir bozucu tesisat sorunlarından hiçbiri yok' dedim" şeklinde esprili bir ifade kullanmıştı.

          "TAVUKLARIM KURTULDU"

          Eve geldiğinde şaşırtıcı bir olayla karşılaştığını söyleyen Mel Gibson, tavuklarının yangında telef olmadığını; "Harikaydı. Tavuk kümesini kontrol ettik ve iyilerdi. Bu yüzden onlara biraz tahıl ve su verdik, mutlu oldular ve yumurtluyorlar" diye konuşmuştu.

        • 5

          Mel Gibson'ın evinin enkazında gezerken, molozların arasından sağlam kalan bir sehpayı aldığı görüldü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Habertürk Anasayfa