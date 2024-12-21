Yemen'e hava saldırısı

Yemen'in başkenti Sana'ya ABD-Birleşik Krallık Koalisyonu tarafından şiddetli bir hava saldırısı düzenlendi. Saldırı anları Yemen vatandaşları tarafından görüntülendi.

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İsrail Ordu Radyosu, saldırının İsrail tarafından düzenlenmediğini belirtildi. Saldırının Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından düzenlendiği açıklandı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada Husilere ait karargâhın ve silah deposunun vurulduğu ifade edildi.

ABD-Birleşik Krallık koalisyonu, Sana'dan sonra Yemen'in liman kenti Hudeyde'yi de bombaladı. Aynı operasyonda, Husiler tarafından Amerikan unsurları hedef alınarak atılan çok sayıda insansız hava haracı da etkisi hale getirildi. CENTCOM açıklamasında, söz konusu saldırının, ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını koruma konusundaki kararlılığının bir yansıması olduğu belirtildi.

REKLAM CENTCOM Conducts Airstrikes Against Iran-Backed Houthi Missile Storage and Command/Control Facilities in Yemen



TAMPA, Fla. - U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted precision airstrikes against a missile storage facility and a command-and-control facility operated by… pic.twitter.com/YRWWQJIweP — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 21, 2024 Yemenli Husiler, geçtiğimiz gece İsrail'in başkenti Sana'ya hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenledi ve füzelerden en az bir tanesi Tel Aviv'e isabet etti. İsrail Ordu Yetkilileri ise Husilere karşı ciddi bir saldırıya hazırlandıklarını ve bu saldırı için başka ülkelerden de destek aradıklarını ifade ettiler.