Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Buna göre Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

REKLAM İstanbul Parçalı bulutlu 8° Ankara Yağmurlu 7° İzmir Kısmen Güneşli 14° Antalya Güneşli 16° Trabzon Parçalı bulutlu 15° Bursa Yağmurlu 6° Adana Parçalı bulutlu 18° Diyarbakır Yağmurlu 4° Gaziantep Bulutlu 8° Ağrı Kısmen Güneşli -1° Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis de bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski ise sürüyor. SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT Rüzgarın da Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda da dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA