Mustafa Sandal ve Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e destek

Mustafa Sandal ile Ahmet Mümtaz Taylan bu açıklamalardan tatmin olmamış olacak ki Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.

Mustafa Sandal; "Hayırdır koçum, sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antrenmandaki o tavrın nedir? Nereden ve kimden geliyor o cüret? Burası Türkiye ve Türk futbol severler, aklını alır neye uğradını şaşırırsın. Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni" dedi.