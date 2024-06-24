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        Haberler Magazin Mustafa Sandal ve Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e destek - Güncel Magazin Haberleri

        Mustafa Sandal ve Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e destek

        A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında sosyal medyada tartışma konusu olan diyalog sonrasında Mustafa Sandal ve Ahmet Mümtaz Taylan, İtalyan teknik direktöre tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:49
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          A Milli Futbol Takımı'nın dün gerçekleştirdiği antrenmanda Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında yaşanan diyalog sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

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          Antrenmanda dar alanda pas çalışması ve top kapma mücadelesi başlamak üzereyken Arda’nın elindeki antrenman yeleği alınıp bireysel çalışmaya geçmesi söylendi. Arda, takımdan ayrılıp hafif tempolu koşular yaptı.

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          Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrasında Arda Güler ve Vincenzo Montella hakkında X'te binlerce mesaj atıldı.

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          Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yayınladı; "A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

          Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

          İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

          Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

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          Arda Güler, TFF'nin bu mesajını sosyal medya sayfasında paylaşarak Vincenzo Montella ile arasında bir sorun olmadığını gözler önüne serdi.

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          Mustafa Sandal ile Ahmet Mümtaz Taylan bu açıklamalardan tatmin olmamış olacak ki Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.
          Mustafa Sandal; "Hayırdır koçum, sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antrenmandaki o tavrın nedir? Nereden ve kimden geliyor o cüret? Burası Türkiye ve Türk futbol severler, aklını alır neye uğradını şaşırırsın. Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni" dedi.

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          Ahmet Mümtaz Taylan ise tepkisini; "Aldırma Arda Güler. Sen "gelecek"sin. O vasat gidecek" şeklinde dile getirdi.

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