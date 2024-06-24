Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor

"İNSANLARIMIZ ARTIK DAHA DUYARLI"

Çıralı plajında 27 yıldır her sezon caretta caretta yuvalarını ve yavrularını takip eden gönüllü Mustafa Ilgaz, "Sahilimiz 3,2 kilometre. Gönüllüler ve veteriner hekimimizle beraber her sabah bu sahili kontrol altındayız. Yuvaları tespit etmekteyiz. Bugün 106 numaralı yuvamızı tespit ettik. 10 civarında caretta carettanın giriş ve çıkış izleri olmasına rağmen bir tane yuvamız oldu bugün. Çalışmalarımız devam ediyor plajın sonuna kadar gideceğiz. Akşam çıkıyoruz saat 01.00- 02.00 gibi ve sabah yine 05.00'te ayaktayız, yuvaların tespiti için ayak izlerini takip edip, yuvaları tespit edip, kafesleri koyup, kayıt altına alıyoruz. Akşam bu sahile inilmemesi, onların rahatsız edilmemesi çok güzel olur. Bu konuda bazen zorluklar yaşıyoruz ama insanlarımız artık bu işe biraz daha duyarlı oldukları için seviniyoruz. İnşallah daha iyi olur. Bu sene rekor beklentimiz var. 2018 yılında 152 yuvamız olmuştu, bu rakamı bu sene geçmeyi bekliyoruz. İnşallah o rekoru bu yıl kırmayı düşünüyoruz" dedi.