Yazın favori bikini ve mayo modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye de tepki gösterdi. Erdoğan, "Refah'taki görüntülere can dayanmıyor. İçinizde insanlıktan kırıntı kalmadı mı? 15 bin masum çocuktan ne istediniz? Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan en az onlar kadar siz de sorumlusunuz. Çünkü sustunuz" ifadelerini kullandı. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da değinen Erdoğan, "28 Mayıs seçimleri sonrası ifşa olan gizli anlaşmalar ülkemizin nasıl büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü gösteriyor. Vatan, millet, ahlak edebiyatı yapanların koltuk uğruna savundukları değerleri nasıl sattığını takip ediyoruz. 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının üzerindeki şüpheleri temizlemesi önemli. İmalarla konuşmayı bırakıp açık açık ifade etsin. O hançerin 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına izin vermedik" şeklinde konuştu. Sokak hayvanları ile ilgili Meclis'e gelen taslak çalışmaya da değinen Erdoğan, "Biz istiyoruz ki, barınaklara alınan tüm köpekler sahiplendirilsin. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını da belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi