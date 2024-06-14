Tatile çıkmanın en konforlu hali: Seyahat koçu dönemi

Çoğumuz vize alabilmek için konsolosluk kapılarında sıra beklerken, hatta o sıraya girecek randevuyu bile alamazken, büyük tatil planı yapan 'bazı şanslılar', farklı bir boyuta geçmiş görünüyor: Tatili onlar için profesyonel biri planlıyor! Ne lüks ama...

Yaşam koçunu, kariyer koçunu duymuşsunuzdur. Peki ya seyahat koçundan haberiniz var mı?