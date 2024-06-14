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Tatile çıkmanın en konforlu hali: Seyahat koçu dönemi

Denize karşı ayak parmakları ya da eksantrik yemek tabağı fotoğraflarına gelene kadar ne çok yol kat etmek gerekiyor! Uçak ya da otobüs bileti, vize, otel, gezilecek yerler listesi, gezilecek yerlere ulaşım yolları derken bir dolu iş yükünü üzerinizden alıp sizin için tüm seyahati planlayan profesyoneller var artık. Tabii, şanslı azınlıktaysanız…

Giriş: 14.06.2024 - 08:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 02:10
Melike Tümer
Haberler Stil Tatile çıkmanın en konforlu hali: Seyahat koçu dönemi
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Çoğumuz vize alabilmek için konsolosluk kapılarında sıra beklerken, hatta o sıraya girecek randevuyu bile alamazken, büyük tatil planı yapan 'bazı şanslılar', farklı bir boyuta geçmiş görünüyor: Tatili onlar için profesyonel biri planlıyor! Ne lüks ama...

Yaşam koçunu, kariyer koçunu duymuşsunuzdur. Peki ya seyahat koçundan haberiniz var mı?

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Bazıları tavsiye için arkadaşlarına ve ailelerine danışıyor, bazıları ilham almak için sosyal medya platformlarında geziniyor, bazıları internette dolaşan bilgilere güveniyor ve bazıları da bunların hepsini birden harmanlıyor. Ancak giderek daha fazla insan, seyahatlerini organize etmelerine yardımcı olması için seyahat koçlarına yöneliyor. Evet, bazen büyük bir tatil planlamak bunaltıcı bir görev gibi gelebilir. İşte bu nedenle gezginler, profesyonel yardıma başvuruyor.

Gezmek isteyen insanların uzun süreli seyahatler planlamasına yardımcı olan sektör uzmanlarına seyahat koçu deniyor. Seyahat koçu; tatile nasıl hazırlanacaksınız, nereye gideceksiniz, nasıl gideceksiniz, ne kadar bütçe ayıracaksınız gibi soruların yanıtını sizin için buluyor. Birçok seyahat koçu, seyahatleriyle belirli hedeflere ulaşmak isteyen müşterilere yardımcı olabilecek türde tavsiyeler sunma konusunda uzmanlaşmış kişiler olarak öne çıkıyor.

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SEYAHAT KOÇU NE YAPAR?

Seyahat koçu, seyahat hedeflerini konuşmak için müşterileriyle toplantı yapar.

Seyahat edecek kişilerin katılacağı aktivitelerin veya varış noktalarının yakınındaki ziyaret edilecek yerler gibi ayrıntılar hakkında önerilerde bulunur, müşterilerinin seyahat planlarını gözden geçirir.

Gezginin, bir seyahatten en iyi şekilde nasıl yararlanabileceği konusunda tavsiyelerde bulunur.

Müşterilerine seyahatlerinden aldığı dersleri günlük hayatlarında nasıl kullanacaklarını gösterir.

Müşterilerin yurt dışında iş fırsatları bulmasına yardımcı olmak için uzmanlıklarını ve bağlantılarını kullanır.

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Dünyada git gide yaygınlaşan seyahat koçluğunun bire bir uygulaması ülkemizde olmasa da seyahat planlama uzmanları, tatile çıkacak yüksek gelir grubundan kişiler için benzer bir destek veriyor.

Seyahat planlama uzmanı Mustafa Serkan Aydın, seyahate çıkacak olan kişi için adım adım nasıl bir planlama yapıldığını şöyle anlatıyor:

“Gelen taleplere göre misafirlerin ilgilendikleri destinasyonu belirledikten sonra ilgilerini çekecek olan oteller üzerine araştırma yapılır. Öncesinde misafirlere herhangi bir tercihleri olup olmadığı da sorulur. Dünyanın en lüks otellerinde kalabilecekken, lüks ama daha küçük ölçekli otellerde kalmayı tercih eden misafirlerimiz de var. Büyük markaların hizmeti ile güven verdiği, dolayısıyla sürekli seyahat ettikleri bölgelerde aynı otelleri tercih eden misafirlerimiz de var. Müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda belirlenen otellerle iletişime geçilerek rezervasyon yapılır. Sonrasında ise lüks araç, havaalanı transferi, özel uçak, yat düzenlemeleri gelen talep üzerine yapılır.”

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Aydın, bütün bu planlamaları yaparken, seyahat edecek kişilerin genel bilgilerini talep ettiklerini, çünkü müşterilerinin aynı şehirde çocukları ile gittiklerinde farklı, sadece eşi veya partneri ile gittiklerinde farklı otelleri tercih edebildiklerini belirtiyor. Aydın’a göre, seyahat amacı da oldukça önemli. Örneğin bir iş seyahati ise ticaret bölgesine daha ulaşılabilir olan oteller araştırılıyor.

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ÜST GELİR GRUBU DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR

Kendi başına seyahatini planlamak yerine bir seyahat planlamacısından destek almanın ne gibi avantajları olabilir?

Aydın’a göre, özellikle üst gelir grupları seyahat uzmanlarını daha çok tercih ediyor. Zamandan tasarruf etmek, seyahat danışmanının alanındaki bilgisinden yararlanmak ve zamanla oluşan karşılıklı güven bu talebin genel nedenlerinden oluyor. Tabii bir seyahat uzmanının yardımı her zaman için fark yaratabiliyor. Seyahat uzmanlarının ayrıca otellerle bağlantıları nedeniyle müşteriler, seyahat ettiklerinde bu farkı görüyorlar. Aynı otellere rezervasyon online kanallar üzerinden de yapılabiliyor elbette ancak otel görevlileriyle birebir bağlantıda olan birinin kişisel referansı, müşterisine daha rahat bir konaklama olanağı yaratabiliyor.

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Peki, kimler seyahat planlama uzmanlarından yardım alıyor? Tahmin edebileceğiniz gibi genelde üst düzey yöneticiler, şirket sahipleri ve aileleri; yani yüksek gelir seviyesine sahip kişiler. Seyahat planlama uzmanı Aydın, kendisine danışan kişilerin yaş ortalamasını 45-50 olarak veriyor.

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