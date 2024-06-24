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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Son 16 turuna yükseleceğiz - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Son 16 turuna yükseleceğiz

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'e ilişkin değerlendirmede bulunurken son günlerde gündemden düşmeyen olaylara sert yanıt verdi. A Millilerin, turnuvada son 16 turuna kalacağına inandıklarını ifade eden Büyükekşi, iddialarla ilgili olarak ise "Sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 14:09 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:10
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        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Futbol Federasyonu'ndan; "TFF Başkanı Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu: Son 16 Turuna Yükseleceğiz” başlığıyla yapılan açıklamaya göre Büyükekşi, “Çekya ile birlikte Avrupa’nın en genç A Millî Futbol Takımıyız. 2032 yılında Türkiye - İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olacak Millî Takımın temellerini attık. Biz A Millî Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg’da da Dortmund’daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz” dedi.

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        “HOCAMIZA VE TAKIMIMIZA GÜVENİMİZ TAM”

        Teknik direktör Vincenzo Montella ve takıma güvendiğini vurgulayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Millî formaya gönül vermiş futbolcularımızın hepsi bizim için çok değerlidir. Kadro tercihleri de futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Gerek teknik kadromuz, gerekse de oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

        "KİMSE MİLLİ TAKIMIMIZI KİŞİSEL ÇIKARLARINA ALET EDEMEZ"

        Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Millî Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan ‘Bizim Çocuklar’, bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Millî Takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz.”

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