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Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

"Bir erkeği elde etmenin 10 yolu" "Erkeğin dikkatini çekmek için yapılması gereken 13 şey" derken bir ilişki elde etmek için, deyim yerindeyse "sevgili yapmak için" kendi olmaktan çıkan kadınlar ya da erkekler şimdi yaşadığı "ilişkimsi" şeylerin içinden soruyor: Biz şimdi neyiz?

Giriş: 14.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 02:13
Esra Şaşmaz
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Günümüzün ilişkilerinde hem kadının hem de bazı erkeklerin yakındığı ortak bir sorun bu. Randevulaşıyorsunuz, yiyip içip geziyorsunuz, birlikte keyifli vakit de geçiriyorsunuz ancak yaşanan "ilişkimsi" şeye bir isim vermeye yanaşmıyorsunuz. Neden? Kimi bir ilişki için olmazsa olmaz "Sevgi neydi, sevgi emekti" deyiminden de anlaşılacağı üzere emek vermekten , sorumluluk almaktan kaçınıyor; kimi birini elinde tutarken balığın bol olduğu denizdeki diğer olasılıkları da kaçırmak istemiyor.

İlişkilerin ne ara "takılmaktan", "flört etmekten" ibaret bir hale geldiği belirsiz. Sanki her şey bir anda oldu. Belki de hızla gelişen teknolojiye, değişen yaşam koşullarına bir insan olarak uyumlanmakta güçlük çekiyoruz. Tıpkı Türkiye'de kentlerin bir anda gelişmesi ve köyden şehre gelen bir insanın uyumlanamaması gibi. Biz de çıkmaktan, bir ilişkide ciddi olmaktan, evlenme niyetinden bir anda takılmaya, flörtleşmeye düştük. "Düştük" diyorum çünkü bu ilişki biçimi insanları bir adım ileri taşıyacağı yerde geriye götürmüşe benziyor.

Yazar Deniz Gök, ilişkilerde yaşadığımız yaraya parmak basıyor. Gök, "Erkekler de aslında bu düzenden sıkılmış. Biz de bir tane kadını sevelim diyorlar. " diyor. "Çıkma Teklifi Geri Gelsin" kitabıyla gerçek bir ilişki yaşamak isteyen hem kadınların hem de erkeklerin sesi oluyor.

"ASLINDA OLMADIĞIMIZ BİRİ GİBİ DAVRANDIK"

Deniz Gök'e sordum: "Ne oldu da ilişkiler 'çıkmaktan' 'takılmaya' evrildi?

"Uzun senelerdir şöyle bir şey pompalandı. Erkeği ikna etmek istiyorsanız şöyle davranın. İşte kendinizi aşık etmek istiyorsanız böyle söyleyin gibi böyle birçok taktik veren videolar, kitaplar oldu. Biz de bunu yapmak istedik çünkü karşımızdaki erkekle sevgili olmak istiyorduk kadın olarak. Biliyorduk da 4-5 kadın var, rakip. Onların arasından sıyrılmak için aslında olmadığımız biri gibi davrandık. Taktik yaptık, peşinden koştuk, ikna etmeye çalıştık. " diye yanıt verdi.

Çıkma Teklifi Geri Gelsin kitabının yazarı Deniz Gök

"ÇIKMA TEKLİFİ GERİ GELSİN"

Çok değil bundan en fazla 15-20 sene önce birbirimize çıkma teklifi ettiğimizi hatırlıyorum. Tamam o zamanlar genelde erkekler ederdi çıkma teklifini ama ilişkiye bir isim koyardık. Şu an biz ne yaşıyoruz?

"Eskiden çıkma tekliflerinin olduğu dönemde bir kadın var, bir tane adam var, birbirine hoşlanıyorlar. Kadın çekiniyor, adam gidiyor, benimle çıkar mısın, seni çok seviyorum diye ifade ediyor. Yani aslında ikna eden kişi erkek. Kız da evet veya hayır diyor. Ve sonra çıkıyorlar. Biz lisedeyken böyleydi en azından. Şimdi tam tersine dönüştü. Çünkü şu an kadınlar da teklif etmiyor.

Teklifin konuşulmaması, yani bir ilişkinin başlangıcının konuşulmaması, ilişki denmemesi... Bir şey yaşıyorsun süreçte, ne olduğunu bilmiyorsun. Senin gibi 5-6 tane daha kadın var. O da bilmiyor ne yaşadığını. Erkek de bunun adını koymuyor. Çünkü koyarsa diğerlerini aldatmış olur ya da seni aldatmış olur. Böyle bir şeye de girmiyor. İnanılmaz konforlu bir alan. Şu an biz ne yaşıyoruz?

Bunu dürüstçe konuşalım istiyoruz. Bana sevgiliymişiz gibi hissettirme. Çünkü ben sana sadık kalıyorum ama sen sadık kalmıyorsun. Mış gibi yapmayalım. Sevgilinmiş gibi davranıyorlar ama sevgilin değil. Ben diyorum ki böyle de olabilir, sorun yok ama bu konuşulsun ama çıkma teklifi geri gelsin. Asıl istediğimiz şey bu."

"BİZ ŞİMDİ NEYİZ SORUSUNUN KEZBANLIK OLDUĞU BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ"

Peki diyelim ki bir ilişki yaşıyoruz. İpuçlarını toplamaya ihtiyacımız var. Bir ilişkide sevgili olup olmadığımızı nasıl anlayacağız?

"Yani çok net bir şey var ki yani bu zaten 2 artı 2, 4 gibi bir şey. Çok basit bir şey söylüyorum ama bu bizim gündelik hayatımızda unutulmuş bir şey aslında. Karşındaki adam seni arkadaşlarıyla, bu benim sevgilim diye tanıştırmıyorsa zaten sevgili değilsin. El ele yürümüyorsun mesela sokakta. Direkt sevgili değilsin.

Biz şimdi neyiz sorusunun kezbanlık olduğu bir dönemde yaşıyoruz.Ne münasebet? İşe başvurduğunda benim görevim ne diye sormak ayıp mı? İlişki de böyle bir şey. Bu soruyu sorarsak zaten aldığım cevapla beraber bir gerçeklik ve bir aydınlanma yaşıyoruz. Bunun cevabını da duymaktan çekindiğimiz için sormuyoruz. Sonra böyle aylarca, yıllarca ne olduğu belli olmayan bir şey yaşıyorsun."

"TAKTİK İLE OLMAZ"

Peki kadınlar nerede hata yapıyor?

"Birincisi, o erkeği elde etmeye çalışırken hata yapıyor.

Çünkü gerçekten bir ilişki, gerçek bir aşk, elde etme çabasıyla olmaz. Organik olur.

Birbirine çok aşık olursun ve hep birbirini görmek istersin. Taktik ile olmaz.

Elde etme çabası, rakiplerinin önüne geçme çabasıyla hiç olmadığı bir insanmış gibi davranıyor.

İkinci hatası da mutlaka bir sevgilisi olmasını istediği için biz kadınlar karşımıza çıkanları sevgili yapmaya çalışıyoruz.

Belki o sana uygun değil, bir bak. Son zamanlarda gerçekten sevgililik platformu ortadan kaybolduğu için birdenbire bulduğumuzu, tamam sen benim sevgilim ol falan diye zorlamaya başladık."

BU İKİ BELİRTİ VARSA O ERKEKTEN YA DA KADINDAN UZAKLAŞIN

Peki ilişkide hangi belirtiler varsa kadınlar o erkekten uzaklaşmalı? Ya da tam tersi?

"Birincisi çıkan problemlere kendin yanıt veriyorsan belli ki bir şeyleri tolore etmeye çalışıyorsun.

Örnek veriyorum. 3 saat oldu hala mesajıma cevap vermedi. Herhalde toplantıda. Çok yoğun sanırım gibi.

Bu sorunun cevabını da kendim veriyorsam kendimi teselli etmek için yazık bana. Çünkü bu sorunun cevabını karşı taraf verir.

İkincisi, sebepsiz yere küslükler, bu biraz manüpületif erkeklerin ortak özelliği."

"GERÇEK BİR İLİŞKİ ACABA DEDİRTMEZ"

Şimdi herkesin dilinde toksik insan, toksik ilişki, toksik ortam...

Bir ilişkinin toksik olup olmadığını nasıl anlarız?

"Gerçek bir ilişki acaba dedirtmez. Acaba beni seviyor mu? Acaba şu an beni görmek ister mi? Acaba şu an bir mesaj atayım mı? Ondan mı bekleyeyim? Gibi soruların hiçbiri sağlıklı bir ilişkide olmaz. Telefonu alırsın, ararsın. Ama toksik bir ilişkin varsa aramadan önce bin kere düşünüyorsun. Şimdi çok üzerine gittim, mesaj atmayayım. Bu toksik bir ilişki."

İYİLEŞMEK İÇİN RUTİNLERE DİKKAT!

Diyelim ki böyle bir ilişkiden çıktık, nasıl kendi kendimize yardımcı oluruz, nasıl iyileşiriz?

"Eğer hayatınımızı bir pasta olarak düşünürsek ve dilimlere ayırırsak pastayı, işte işim, sporum, beslenmem, arkadaşlarım, hayatım vs. dilimlerden biri erkek arkadaşım. O pastadan sadece erkek arkadaşı çıkarıyoruz ama geriye 24 parça bir pasta kalıyor ve o pastayı yemeye ve onunla güzel bir geçime devam edebilirsin değil mi? Ama sen pastanın tümünü erkek arkadaşı O hayatından çıktığında elinde o inanılmaz tatlı pastayı kaybedersin. İnsanların rutinlerini, bu pastanın dilimlerini arttırmaları gerektiğini önerebilirim."

Çıkma teklifini kadınlar etmeli mi yoksa erkeklerden mi beklemeli?

Yoo, edebilir kadınlar. Sevdiğini ifade edebilmenin ayıp olmadığını düşünüyorum. Direkt etsin. Cevabını da duysun. Hayırsa da yoluna baksın yani. Olmayacak bir adam için beklemesin yani.

Son olarak kitapta bahsedildiği gibi El Ele Partisi var mı? Yani kadınların böyle bir araya geldiği, birbirini desteklediği bir topluluk?

Resmiyette yok. Umarım bir gün olur. Zaten hayallerimden biri o.

Değerli okur hala "Biz şimdi neyiz?" sorusuna yanıt arıyorsan işte sana bu soruyu yanıtlamak için bir test.

1. Sizi arkadaşlarıyla sevgilim diye tanıştırıyor mu?

2. Kalabalıkta, parkta, sokakta, caddede el ele yürüyor musunuz?

3. Sizinle fotoğraf paylaşıyor mu?

4. Haftada en az 4 gün görüşüyor musunuz?

5. Gün içinde en az 5 kez haberleşiyor musunuz?

6. Günaydın, iyi geceler mesajı var mı?

7. Eve vardın mı mesajı var mı?

Sonuç:

A. Sorulara vereceğin 5 ve üzeri cevap: Hayır kesinlikle sevgili değilsiniz.

B. Sorulara vereceğin 5 ve üzeri cevap: Evet kesinlikle sevgilisiniz.

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Artık ekonomi sınıfında uçuyor
Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle marka işbirlikleri son bulan ve yaşadığı servet kaybı sonucu milyarder statüsünden çıkan Kanye West, ekonomi sınıfında uçarken görüntülendi
Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
ABD Başkanı Biden, İtalya'da dün başlayan G7 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine 20 dakika geç gelmişti. İtalya Başbakanı Meloni'nin Biden'ı beklerken sıkıldığı ve "Bir kadın bu kadar bekletilmez" dediği anlar ortaya çıktı
Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
Türkiye'nin konuştuğu Sedef Güler cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cesedin sarılı olduğu halıdaki temizlik şirketine ait etiketten yola çıkan polis, Beylikdüzü’ndeki cinayetin işlendiği evi bulmuştu. İçeri giren polis, evin halısının evde olmadığı gördü. En önemli delil ise evde, Sedef Güler'in çantası ve kimlik kartlarının bulunmasıydı. Elde edilen bu delillerin ardından, polis sır olayın zincirini filmleri aratmayan bir çalışmayla tek tek çözdü. Detaylar Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberinde...
Türkiye bu stada odaklandı!
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na BVB Dortmund Stadyumu'nda başlayacak. Almanya'daki turnuvada, 18 Haziran'da Gürcistan ve 22 Haziran'da Portekiz ile oynayacaklar. 62 bin kişilik kapasiteye sahip stadyum, turnuvada toplam 6 karşılaşmaya, biri yarı final olmak üzere, ev sahipliği yapacak.
Hepi topu dondurma ama…
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da 5 top dondurmanın 1050 TL olduğu iddiaları sonrası dondurma fiyatları gündeme geldi. Biz de İstanbul'daki dondurma fiyatlarını incelemek üzere Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ne gittik. Cadde üzerinde bulunan Maraş usulü dondurmacılar ile İtalyan usulü dondurmacılara fiyatları ve tüketicilerin ilgilerini sorduk. İstanbul'da bir top dondurmanın fiyatı 30 liradan 70 liraya kadar değiştiği konuşuluyor. İstiklal Caddesi'nde ise turistlerin ilgi gösterdiği Maraş usulü dondurmacılar, dondurmayı top olarak değil belirledikleri bir "boyut" ile satıyorlar ve o boyutun fiyatı 150 TL. İtalyan usulü dondurmacılarda ise 1 top dondurmanın fiyatı 50 TL ile 70 TL arasında değişiyor. Dondurmanın üzerine çikolata sosu ve fındık - fıstık isteyen tüketiciler ekstra 10 TL ödüyor. "Külahı çikolatalı, fıstıklı, şekerlemeli olsun" diyen tüketiciler için ise bu külahların fiyatı 20 TL. Haberturk.com Editörleri Helin Genç ve Rüzgar Ali Özkan'ın haberi...
Bayram için kültür sanat ajandası!
Bu hafta sonu hem yaz mevsiminin gelmesi hem de Kurban Bayramı'nın da denk gelmesiyle dolu dolu bir kültür sanat ajandası sizleri bekliyor... Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde Nazan Öncel, Selda Bağcan, Kenan Doğulu ve dünyaca ünlü soprano Olga Peretyatko & CRR Senfoni Orkestrası Yıldızlar ve Aryalar konseri var. 27-30 Haziran'da da Adalar Caz Konserleri başlıyor. Koç Müzesi, İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern, Lale Mzüesi gibi müzelerin yanında Türkiye'nin dört bir yanındaki müzeler ve antik kentler bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Sinemada ise Ters Yüz 2, Daha İyi Bir Yarın, Veda Partisi, Mahzen, Siccin 7 izleycileri bekliyor... Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
Futbol şöleni bugün başlıyor!
Dört yılda bir düzenlenen Avrupa'nın uluslararası en üst düzey futbol turnuvasında heyecan bugün başlıyor! 31 gün sürecek futbol şöleninde ilk düdük Almanya - İskoçya maçında çalıyor. İngiltere ve Fransa'nın favori olarak geldiği turnuvada A Milli Takımımız da elemelerde 10'da 10 yaparak tarihi performans sergileyen Portekiz'in yanı sıra Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.