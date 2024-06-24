Ahmet Selim Kul tartışmalı sürece dair tüm detayları aktardı: "Arda Güler ile Montella arasında sorun yok"

A Milli Takımımız, Çekya maçı hazırlıklarını sürdürürken Arda Güler gündemden düşmüyor. Gürcistan maçında oyundan çıkması eleştirisi konusu olan milli yıldızın Portekiz müsabakasına da 11'de başlamaması tepki çekerken Arda Güler ile Vincenzo Montella arasında sorun yaşandığı iddiaları ortaya atıldı. Genç yıldız yaptığı paylaşımlarla İtalyan teknik direktöre destek olurken Arda Güler'in fiziksel durumu için yapılan 'Yorgun' açıklaması tartışmaları alevlendirirken Çekya maçı antrenmanı öncesindeki 'Yelek' görüntüleri ise iddialara boyut atlattı.

A Millileri, Almanya'da takip eden Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Arda Güler gündemine dair son durumu aktardı. Kul, Montella ile Arda Güler arasında herhangi bir sorun bulunmadığının altını çizdi.

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Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiler şöyle:

"Arda Güler konusu bir krize dönüşmüş durumda. Her ne kadar aktarmaya çalışsak da sosyal medyayla olayın boyutları değişti. Öncelikle şunu söyleyelim, Arda ile Montella arasında herhangi bir kriz söz konusu değil. Arda Güler'in Portekiz maçında 20 dakika oynama sebebi, Gürcistan müsabakasında ağrı hissetmesi. Maçın ardından yırtık şüphesiyle MR'a gitti. Neyse ki herhangi bir sorun yaşanmadı ve MR'ı temiz çıktı ancak sonuçta orada ağrı var. Bununla birlikte Arda Güler, sezon içinde istikrarlı forma giyemedi bu yüzden dikkat ediliyor. Aslında oynamaması daha doğru olacaktı ancak oynasa bile maksimum 30 dakika uygun görüldü. Bu görüşmeler Arda ile Montella arasında geçti. Açıklamada 'sakat' ifadesi de kullanılabilirdi. Bu Arda'yı da mutlu eden bir ifade değil çünkü sakatlıklarla anılmak futbolcular için iyi değildir. Bu yüzden orada 'Durumuna bakacağız' gibi bir ifade kullanıldı. Dün çıkan video ve video üzerine yönlendirici yorumlar yapılmasıyla ortalık yangın yerine döndü. Şunu net şekilde söyleyebilirim: Arda ile Montella arasında en azından düne kadar herhangi bir sorun yok. Biz bunu sadece resmi açıklamaları baz alarak söylüyor değiliz, olayı iki taraflı dinleyerek konuşuyoruz. İş artık çığırından çıktı, kontrol edilemez hale geldi. Arda Güler dün bireysel çalıştı. Kasığındaki ağrı devam etmezse Çekya maçında da forma giyecek"