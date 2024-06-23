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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF'den Arda Güler ve Montella'nın yelek görüntüsüne ilişkin açıklama! - Futbol Haberleri

        TFF'den Arda Güler ve Montella'nın yelek görüntüsüne ilişkin açıklama!

        TFF, Milli Takım'ın bugünkü antrenmanı öncesinde Arda Güler ile Vincenzo Montella'nın 'yelek' görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Arda Güler'in sakatlığının bulunduğu hatırlatılırken "İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi ve bu iddialara itibar edilmemesi yönünde çağrı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 23:14 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:32
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        TFF'den Arda Güler açıklaması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcu Arda Güler ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella arasında yaşanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan diyalogla ilgili açıklama yaptı.

        A Milli Futbol Takımı’nın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında yaşanan diyalog sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Antrenmanda dar alanda pas çalışması ve top kapma mücadelesi başlamak üzereyken Arda’nın elindeki yelek alınıp bireysel çalışmaya geçmesi söylendi. Arda takımdan ayrılıp hafif tempolu koşular yaptı. Bu konuda bilgi kirliliğini önlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yayınladı.

        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
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        Sosyal medya Montella ve Arda'yı konuştu
        Sosyal medya Montella ve Arda'yı konuştu

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

        Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

        İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

        Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

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