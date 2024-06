Hakan Çalhanoğlu: Arda Güler sakat olduğu için oynamadı

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye, BVB Dortmund Stadyumu’nda Portekiz’e 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılarda, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, bugün yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekiz mağlubiyetinin ardından konuşmanın daha zor olduğunu ancak bu mağlubiyetin dünyanın sonu olmadığını belirten Hakan Çalhanoğlu, “Burada beraber başladık, beraber bitireceğiz. Dünkü maçtan sonra her şey daha zor oluyor. Ama dünyanın sonu değil. Bizler baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala da bu hedefimiz var. İstediğimiz sonuncu alamadık. Her şey bitmedi. Önümüzde Çekya maçı var. Galibiyet ya da beraberlik yetiyor. Bizim takım buna inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler oldu. Şansızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Futbolda hem kazanıyor hem de kaybediyorsun. Önemli olan takımın hala inanması. Biz dünkü maçı konuştuk sonrasında. Önümüze bakacağız ki bakmak zorundayız. Fazla günümüz yok. Çekya maçına odaklanıp, inşallah grup etabını geçeceğiz” diye konuştu.

Kendine yöneltilen eleştiriler olduğunu ancak bunların futbolun içinde var olduğunu dikkat çeken Çalhanoğlu, “Futbolda olan şeyler bunlar. İster istemez eleştiriler gelecek. Ben performansımdan memnunum. Orada yaptıklarımı burada da yapıyorum. Hocanın isteklerini karşılamaya çalışıyorum. Konu aslında ben değilim, milli takım. Biz burada ay-yıldız için savaşıyor, gayret gösteriyor, çabalıyoruz. En çok eleştiriyi ben alıyorum. Ben bunları dinlemiyorum, dinlemiş olsam buralara kadar gelemezdim. Milli takıma konsantreyim. Kendime iyi bakıyorum. İstatistiklere girmek istemiyorum. Bir tarafta milli takım analiz yaparken bir taraftan da Inter analiz yapıyor. Sahada çok koşan, mücadele eden ama istediğim sonuçlara alamayan bir Hakan var. İnsan bazen ister istemez duygusal oluyor. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Hocanın kararı oynatır, oynatmaz. Oynarsam mücadelemi veririm, oynamazsam da takım için buradayım. Eleştiri her zaman olacak. Türkiye’de gelen eleştiri ile Almanya ya İtalya’da karşılaşmadım. Ben 30 yaşına kolay kolay gelmedim. Hep kendime bakarak, iyi beslenerek performansımı en iyi şekilde sergilemeye çalıştım ve çaba gösterdim” ifadelerini kullandı.

Gol yolların sıkıntı yaşandığını bu bölgede Cenk Tosun ile uyumu sorulan Hakan Çalhanoğlu, “Cenk ile yıllardır formayı paylaştım. Oynamasını tabii ki isterim ama hocanın kararını saygı duymamız gerekiyor. Bu sadece Montella için geçerli değil her hoca için geçerli. Ben 6 numarada olduğum için ona biraz uzak olmuş olurum. Onun koşularını biliyorum. Ceza sahası içinde Türkiye’deki en tehlikeli oyuncu. Sonuç hocaya kalıyor. Kararı hoca veriyor” ifadelerini kullandı.

“Kazanınca her şey daha kolay. Kaybedince karakter meselesine giriyor. Bizler her zaman sizlere saygı duyuyoruz. Hocanın aklında bir stratejisi vardır. Nasıl çıkacağız, nasıl oynayacağız, bunu ben söyleyemem. Diri, güçlü bir Çekya gördüm, Portekiz maçında da iyi oynadılar. Ben oyuncu olarak fazla bir şey söylemem. Hocanın dediklerine ayak uydurmamız gerekiyor. Biz görevimizi yapacağız.”

Arda Güler’in sakatlık nedeniyle forma giyemediğini ifade eden Hakan Çalhanoğlu, “Arda ve hocanın ne konuştuğunu bilemediğim için bir şey diyemem. Herkes Arda’ya değer veriyor. Dediğim gibi bilmediğiniz çok şey var. Bazı oyuncular 2-3 günde bir oynamaya alışkın değiller. Dinlenmeleri lazım. Hoca her oyuncuyla görüşüp, değerlendiriyor. Fiziksel anlamda 2-3 günde bir oynamak yoğun” şeklinde konuştu.

Milli takım her zaman zoru başardığına değinen kaptan Çalhanoğlu, şöyle konuştu:

“OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ HER ZAMAN OLABİLİYOR”

Bazen antrenmanda çalışılan şeylerin sahada uygulanamadığını söyleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Daha çok İsmail ile beraber oynadım. İsmail’in sakatlığı vardı. Takım için önemli olduğunu herkes biliyor. Her zaman oyuncu değişikliği olabiliyor. Farklı oluyor her şey. Herkesin kendine göre bir oyun karakteri var. Ayak uydurmam gerekiyor. Bazen anlaşmamız oluyor. Ben ona fazla takılmıyorum. Bu benim düşüncem. Benden kaynaklanmıyor. Yaptığımız şeylerin hepsini idmanda çalışıyoruz. Her şey gösteriyor. Bunu bazen sahada uygulayamıyoruz. Bazen arada soru işaretleri oluyor. Onu yaparsak takım anlamında da daha iyi oluruz.”