Rusya'nın Dağıstan bölgesinde kilise ve sinagoga silahlı saldırı düzenlendi
Dağıstan'da düzenlenen iki silahlı saldırıda bir polis noktasının, sinagog ile kilisenin hedef alındığı ve 6 polisin öldüğü, 12 polisin yaralandığı bildirildi
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.
Saldırganların Mahaçkale’deki bir polis noktasına ve Derbent’teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verilen açıklamada, polislerden 6’sının hayatını kaybettiği, 12’sinin yaralandığı kaydedildi.
Bir papazın da yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktarıldı.
Reuters’ın aktardığına göre Dağıstan İçişleri Bakanlığı, sinagogun ve kilisenin saldırganlar tarafından ateşe verildiğini duyurdu.
Güvenlik güçlerine yakın Rus telegram kanalı Baza, iki saldırganın silahla vurularak öldürüldüğünü yazdı.