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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İsviçre: 1 - Almanya: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İsviçre: 1 - Almanya: 1 | MAÇ SONUCU

        İsviçre - Almanya maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Almanya ile İsviçre, EURO 2024 A Grubu son maçında karşı karşıya geldi. İsviçre uzun süre 1-0 önde götürdüğü maçta liderliği 90+2'de yediği golle kaptırdı. İki takım da A Grubu'nda bir üst tura yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 21:08 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:27
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        Almanya liderliği son nefeste aldı
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile ev sahibi Almanya karşı karşıya geldi.

        İsviçre, 29. dakikada Ndoye'un attığı golle 1-0 öne geçti.

        Almanya ikinci yarıda büyük bir baskı kurarken net pozisyon üretmekte zorlandı.

        Almanya'ya 1 puanı getiren golü 90+2'de Füllkrug kaydetti.

        Almanya bu beraberlik ile liderliği aldı ve bir üst tura yükseldi. 5 puana yükselen İsviçre de grubu ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

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        MAÇIN DAKİKALARI

        17. dakikada ev sahibi Almanya'nın bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Sağdan Mittelstadt'ın ortaladığı topu altıpas üzerindeki Aebischer uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışı sol çaprazda alan Andrich'in şutunda meşin yuvarlak yakın direğin dibinden ağlara gitti. Pozisyonda hakem Orsato gol kararı verdi. VAR'ın tavsiyesiyle saha kenarında inceleme yapan İtalyan hakem, topu uzaklaştırdığı sırada Musiala'nın Aebischer'e faul yaptığını tespit ederek golü geçersiz saydı.

        28. dakikada İsviçre öne geçti. Rieder'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu alan Freuler, bekletmeden pasını altıpasa hareketlenen Ndoye'a gönderdi. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

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        90+2. dakikada Almanya beraberliği yakaladı. Soldan Raum'un ortaladığı topta altıpas üzerinde iyi yükselen Füllkrug, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

        Stat: Frankfurt Arena

        Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

        İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye (Dk. 65 Amdouni), Rieder (Dk. 65 Vargas), Embolo (Dk. 65 Duah)

        Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah (Dk. 61 Schlotterbeck), Mittelstadt (Dk. 61 Raum), Andrich (Dk. 65 Beier), Kroos, Musiala (Dk. 76 Füllkrug), İlkay Gündoğan, Wirtz (Dk. 76 Sane), Havertz

        Goller: Dk. 28 Ndoye (İsviçre), Dk. 90+2 Füllkrug (Almanya)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Ndoye, Dk. 67 Xhaka, Dk. 81 Widmer (İsviçre), Dk. 38 Tah (Almanya)

        Takım O G B M A Y Av. P
        Almanya 3 2 1 8 2 6 7
        İsviçre 3 1 2 5 3 2 5
        Macaristan 3 1 2 2 5 -3 3
        İskoçya 3 1 2 2 7 -5 1
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