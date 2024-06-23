Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!

"Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu seneki haziran koşulları çok daha ağır geçecek. Bu neyin habercisi? Temmuz ve ağustos aylarında çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağımızın habercisi. Bu nedenle bir an önce uzman kadrolar, bu işi bilen kadrolar getirilmeli."