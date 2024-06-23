Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
Bursa'da jet skinin devrilmesi sonucu İznik Gölü'nde kayıplara karışan 25 yaşındaki Kübra Özdemir'in cansız bedeni bulundu
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Bursa'da, İznik Gölü'nde bindiği jet skinin devrilmesi sonucu gölde kaybolan kadının cesedi bulundu.
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İznik Gölü'ne jet ski ile açılan Onur I. (23) ve Kübra Özdemir (25), aracın devrilmesi sonucu göle düştü.
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Onur I, jet skiye tutunarak suyun üstünde kalırken Özdemir ise gözden kayboldu.
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İhbar üzerine bölgeye iki jandarma asayiş timi ile bot timi sevk edildi.
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Özdemir'in cesedi, jandarma botu tarafından sonar sistem kullanılarak kıyıdan yaklaşık 250-300 metre açıkta su yüzeyinde bulundu.
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Onur I. ise "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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