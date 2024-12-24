Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Son dakika: ABB'nin Güvenpark'a diktiği reklam panosu yargıya taşındı | Son dakika haberleri

        ABB'nin Güvenpark'a diktiği reklam panosu yargıya taşındı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Güvenpark'a kurduğu elektronik reklam panosu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kızılay Güvenpark'ta inşa ettiği elektronik reklam panosuna ilişkin suç duyurusunda bulundu.

        • 2

          ABB, aralık ayının başında Kızılay Güvenpark'ta elektronik reklam panosu inşasına başladı.

        • 3

          Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 11 Aralık'ta panonun sit alanı içine yapıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi.

        • 4

          Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirlendi. Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi.

        • 5

          Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

        • 6

          ABB: KALICI DEĞİL

          ABB'den yapılan açıklamada ise "Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir" denildi. Kalıcı proje kapsamında olmadığı belirtildi.

        • 7

          SUÇ DUYURUSU

          Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplandı. Komisyon kararıyla ABB'ye söz konusu panonun kaldırılması için uyarı yazısı gönderildi ve izinsiz çalışma ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

        • 8
        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Habertürk Anasayfa