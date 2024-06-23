Türkiye - Portekiz maçı yazar yorumları
Spor yazarları, A Milli Takım'ın F Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi
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"KADROYU MONTELLA KURMUYOR"
Erman Toroğlu - Sabah: "Arda'yı neden ilk 11'de oynatmazsın. Anlamak mümkün değil. Arda belki çok koşuyor gözükmüyor. Ama topu inanılmaz güzel koşturuyor. Arda Portekiz Milli Takımı'nda olsaydı dün gece banko ilk 11'de çıkardı. Ama ben tahmin ediyorum ki bakınız tahmin ediyorum diyorum. Bizim teknik direktör kadro tercihlerinde etkili değil. Çünkü orada Hamit Altıntop var. Büyük ihtimalle bu işe burnunu sokuyor. Mağlup olursun kimse bir şey diyemez ama bu tarz oyunla değil. Adamlar 3-0'dan sonra frene bastılar. Biraz tempo yapsalar 5-6 olacak."
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"NET BİR İLK 11 OLMALI"
Uğur Meleke - Hürriyet: "Büyük bir turnuvaya gidiyorsanız net bir 11’e, net bir oyun planına, net bir stratejiye sahip olmalısınız. Almanya ilk grup maçına çıkmadan önce herkes Almanlar’ın 11’ini ezbere sayıyordu. İngiltere’de ilk 11’in 10’u belliydi, belki tek bir soru işareti vardı, o da Declan Rice’ın partnerinin kim olacağı... Polonya, Mart’ta play-off’ta Galler’i yendiği ilk 11’in bire bir aynısıyla Türkiye hazırlık maçına çıktı. Bizse maalesef bir kadro iskeleti oluşturmakta geç kaldık. Gürcistan maçından da zaferle ayrılmamıza rağmen Portekiz karşısına 4 değişiklikle çıktık. Neden bu 4 değişiklik? Hadi kaleci değişikliğinin sebebi sakatlık. Kalan saha içi 10 oyuncunun üçünün farklı olması yüzde 30’luk bir değişiklik demek. Kısa turnuva istikrar işidir. Almanya aynı 11’le çıkıyor, İngiltere aynı 11’le çıkıyor, Fransa bir mecburiyet dışında aynı 11’le çıkıyor. Biz 4 değişiklik yapıyoruz. Enteresan..."
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"ASIL HEDEF ÇEKYA MAÇI"
Ömer Üründül - Sabah: "İkinci yarı başında rakip rahattı. Biz de mecburen hücuma ağırlık vermek isterken geniş alanda yakalanıp 3. golü yedik. Ondan sonra bol bol oyuncu değişiklikleri, Portekiz'in işi fazla zorlamayışı ve bizim pozisyona dönüşmeyen atak girişimlerimizle 90 dakika tamamlandı. Benim Montella yönetiminde kafama takılan iki konu var. Birincisi, Kerem'i erken çıkartıp Yunus'u fazla oyunda tutması. İkincisi de artık skor 3 farklı iken sakatlık sorunları olan Arda ve İsmail'i oyuna almasıydı. Bu konuda ne düşündü anlamadım. Bu maç moralimizi bozmasın. Esas hedefimiz Çekya maçı."
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"MONTELLA'YA AKIL VERİLMELİ"
Levent Tüzemen - Sabah: "Türk Milli Takımı'nda Montella'ya akıl verecek biri yok mu? Hiçbir plana bağlı olmadan, doğaçlama oynayan ve futbolcuların bireysel becerisine bağlı bir oyun izliyoruz. Gürcistan'a karşı alınan galibiyet herkesi bulutların üzerine çıkarmış. Portekiz gibi bir turnuva takımına karşı maç öncesi "Yener, grubu lider bitiririz. Portekiz eski gücünde değil" gibi söylemlerin ne kadar yanlış olduğunu gördük. Dağınık, birbirinden kopuk yine bir Milli Takım izledik."
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"HOŞUMUZA GİTMEYEN BİR DERS"
Ali Gültiken - Sabah: "Stoperlerimiz ve savunma bloğumuz çok ciddi hatalar yaptılar. Barış Alper çok önemli bir oyuncu ama çok etkili bir santrfor değil. Gerçek mevkii dışında bir çözüm olarak oynuyor. Bütün bunlar genel anlamda oyunumuzu etkileyen faktörler oldu. Turnuva oynamak çabuk toparlanmayı gerektiriyor. Önümüzde Çekya maçı var, alabileceğimiz beraberlikle bile gruptan çıkabiliyoruz. Portekiz maçı hoşumuza gitmeyen bir ders olsa da hâlâ gruptan çıkma şansımız var."
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"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ"
Turgay Demir - Sabah: "Köy görünüyordu ve kılavuza gerek yoktu. Barış Alper, Okay, Samet, Kaan gibi bir orta saha ile başlayıp önlerine Arda ile Kenan ya da Cenk'i koysak matematik bizden yana olurdu ve bu kadar ezilmezdik. Kaliteli rakibi bozamayınca biz bozulduk. Yunus, Hakan, Orkun ve Kerem'in ayaklarına top beklemesi ve Barış Alper'in de önde yalnız kalması nedeniyle altı kişi mücadele ettik diyebiliriz. Hal böyle olunca Portekiz size her türlü gol atar, onlar atamazsa yorgunluk basar ve siz kendi kalenize atarsınız. Montella dün resmen intihar etti. Arda'yı düşünse Güler'di, şimdi muhtemelen ağlıyordur! Çek maçında Montella yine şapkadan tavşan çıkarmazsa grup işini hallederiz. Yoksa evli evine, köylü köyüne döner."
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- 7
"BOYUMUZUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDIK"
İlker Yağcıoğlu - Takvim: "Maçın özeti tek kelimeyle boyumuzun ölçüsünü almak oldu. Bizden daha çok pozisyona giren iki tane olağanüstü gol atarak kazandığımız Gürcistan maçından sonra ayaklarımız yerden kesilmişti. Portekiz bize resmen yerimizin neresi olduğunu gösterdi. Asıl üzücü olan Portekiz'in bunu yaparken hiç zorlanmamasıydı. Resmen güle oynaya ikinci viteste milli takımızı mağlup etti. Bu mağlubiyetin baş sorumlusu Montella'dır."
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"DERS ALMAMIZ GEREK"
Engin Verel- Akşam: "Montella, ikinci yarıya Orkun'un yerine Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürdü. İtalyan çalıştırıcı, tıpkı Gürcistan maçında olduğu gibi maçın ikinci yarısında sistem değişikliğine gitti. Ama bu etkisiz kalmamıza engel olamadı. Arda Güler ise son 20 dakika oyuna dahil oldu. Bu ağır yenilgiyi hemen unutmamız lazım. Tamamen Çekya maçına konsantre olmalıyız. Bir üst tur için bunu kesinlikle yapmalıyız. Gürcistan ve Portekiz maçlarında yapılan hatalardan ders almalıyız."
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"TARİH MONTELLA'YI AFFETMEZ"
Zeki Uzundurukan - Sabah: "Bu galibiyet ile Portekiz gruptan çıktı. 41 yaşındaki Pepe ile 39 yaşındaki Ronaldo'dan çıkaracağımız çok dersler var. Özellikle de genç oyuncularımızın! İşimiz son maça kaldı. Çekya ile oynayacağız. Bizden önceki maçta Gürcistan ve Çekya adeta bize çalıştı. Doğru kadro; doğru oyunla biz Çekya maçından zaferle ayrılır ve gruptan çıkarız. Bu arada Montella'nın da kadrosundaki cevherleri artık görmesi lazım. Yoksa tarih, Montella'yı affetmez!"
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"HOCA FİŞİMİZİ ÇEKTİ"
Halil Özer - Milliyet: "Bu ülkenin havasından mı suyundan mı nedir, Montella gibi bir adamın bile feleği şaşmış durumda. Bir maçı kaybetmek için ancak bunları yaparsın. Hala şaşkınım. Rüzgarı ilk maçta arkana almışsın, durma, yürü git. Maceralara, kendini kanıtlamaya ne gerek var. Yürüyen makineyi bozuyorsun. Yani sadece Samet’in golü fişimizi çekmedi, hoca da çekti. Adamlar rahat rahat bizi yendi. Onlar satranç oynadı, biz dama. Umarım tüm bu yaşananlar ders olur. Bu takımın iskeleti belli. Bozarsan kambur kalırsın."
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"ALTINTOP NERESİNDE"
Cem Dizdar - Fanatik: Bizimkilerin sahadaki duruşu o kadar problemliydi ki, aslında bizim stoperlerden biri gibi oynayan Cristiano Ronaldo’ya rağmen zorlanmadan skoru buldular. Beri yandan maç önünde televizyon kanallarında özellikle eski futbolcu ya da futbolcu/teknik adamların suya tirit analizleri de evlere şenlikti doğrusu. Acaba Hamit Altıntop bu bu sürecin neresinde görüyor kendini? Onun bize ihtiyacı yoktu ama bizim hangi ihtiyacımızı gideriyor kendileri gibi bir soru Çekya maçının ardından sorulmak üzere bir kenarda dursun şimdilik!
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"BİR KÜÇÜK KRAMPON MESELESİ"
Mehmet Ayan - Habertürk: Bu seviye turnuvada bu seviye milli takımda krampon başa bela olur mu yahu! Krampon yani... Topa vuracağın nesne... Ayakta duracağın şey... Yere basacağın eşya... Hocaya mocaya çakalım da... Gerek ayakta duramayacağı kramponu giyen futbolcuya, gerek o düzenlemeyi yapması gereken takım sorumlularına bir şey demeyelim mi! Bir milli takımın krampon meselesi olur mu be! Bunu da gördük... 84 kere kaydı düştü oyuncular... Rakipte en fazla 2-3 kez gördüğümüzü bizde dakikada bir görünce... İnsan kendini alamıyor şu soruyu sormaktan... BU DA MI GELECEKTİ BAŞIMIZA?
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"SANTRFORLARA BAKMADI"
Erman Özgür - Fanatik: Montella’nın yaptığı hiçbir hamle oyun kalitemizi artırmadı. Gerçi gole ihtiyacımız olmasına rağmen kulübedeki santrforların yüzüne bakmaması bile tek başına bir eleştiri sebebi olabilirdi. Maçı kaybettik ama teselliyi grubun diğer maçından gelen beraberlik ile bulduk. Çekya ile berabere kalsak bile gruptan çıkacak olmak Portekiz maçının etkilerinin yerini farklı bir konsantrasyona çabuk geride bırakmamızı sağlayabilir.
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"NASIL GELİŞECEĞİZ?"
Erman Özgür - Fanatik: Arda ve Kenan Yıldız gibi turnuvanın en potansiyelli oyuncuları böylesi kritik maçlara başlamayacaklarsa nasıl gelişip ana plana dahil olacaklar acaba. Ya da milli takımımız nasıl büyüyecek ve turnuvalarda podyum yapacak? Arda yorgun ya da sakatsa (umarım doğru bir iletişimle gerçek açıklanır) 3-0 geri düştükten sonra oyuna alıp onu ve Kenan’ı hezimete ortak ederek mi geliştireceğiz bu yıldızları.
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"OMURGA SAĞLAM DEĞİL"
İnanç Ergülen - Habertürk: Milli Takım'ın santrforunun olmaması ciddi bir problem. Elemelerdeki Hırvatistan müsabakasında şahane futbol oynayan Barış Alper bu müsabakada aradığı boşlukları ve topları bulamadı. Yine o maçın en iyisi İsmail Yüksek'in sakatlığı da savunma önünde gediklerin kapanmamasına neden oluyor. Omurgası sağlam olmayan bir takımın yan rollerinin ne yaptığının çok bir önemi yok. Bizim Milli Takımımızın da sağlam bir omurgası ne yazık ki yok.
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"NEDEN HALA NET BİR 11'İ OLAMAZ?"
Tayfun Bayındır - Milliyet: Montella neden Arda ile başlamadı, neden Kenan Yıldız’ı ağır denilen Portekiz savunmasının önünde kullanmadı, iki dripling dışında varlık gösteremeyen Yunus’a bu kadar tahammül etti açıkçası çok merak ediyorum. Meslektaşlarım basın toplantısında mutlaka sorarlar. Bence sorulması gereken soru şu; Avrupa Şampiyonası finalleri oynayan, gruptan çıkma ihtimali yüksek olan bir takımın nasıl hala net bir 11’i olmaz?
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"MONTELLA'YA YAZAR"
Ahmet Selim Kul - Habertürk: Takımımızın gücünü de seviyesini de bu skor anlatmıyor ama bu galibiyet çok net Montella’ya yazar. Zaten değişikliklerdeki isabetsizliğiyle bu faturayı bana çıkarmayan varsa da bana çıkarsın dedi adeta. Portekiz’e yenilmek sorun değil. Ama böyle 3 farklı yenilmek son maç öncesi hiç iyi olmadı. Gruptan çıkma adına ipler hala elimizde olsa da eksi averaj başımızı ağrıtabilir. Çekya’yı yenerek averaj hesaplarına girmeyelim. Ve diğer tarafta Hollanda’nın lider olmasını umalım.
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"NASIL BİR PLANLAMA?"
Olcay Çakır - Fanatik: Turnuva oynayan bir takımın bu kadar kolay demoralize olması normal mi? Gol yedikçe devamının gelmesi doğal mı? Çekya maçına mağlup çıkmakla fark yemiş bir milli takım olarak çıkmak aynı mı şimdi? “Yorgun” Arda’yı on bir başlatmadık. Kenarda dinlendirip, fark yedikten sonra sahaya sürdük. Bu nasıl bir planlamanın ürünüydü?
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"MONTELLA'NIN KAPRİSLERİ"
Tunç Kayacı - Fanatik: Montella’nın gereksiz kadro kaprisleri böyle güçlü rakipler karşısında resmen çöküşümüzü hızlandırdı. Taraftarın Arda tezahüratı Montella’ya tepkiydi ama pek oralı olmadı ısrarla ısındırmaya devam etti. Oysa böyle tecrübeli takımların oyununu yıldızların bireysel performansıyla bozabilirsin. Dedik ya bir bildiği vardır Montella’nın ama oyun okumasında baştan sınıfta kaldı.
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"HİÇBİR HAZIRLIĞI YOK"
Reha Kapsal - Fotomaç: Bizim oyun planımız ne? Golü nasıl atacağız? Ayrıca çıkan 11'de Zeki'nin, Samet'in, Kaan'ın, Orkun'un ve Yunus'un yanlış seçim olduğu gibi oyuncu değişiklikleri de doğru olmayıp Arda'nın oyuna girişi de çok geçti. En önemlisi de taktiksel olarak oyuncu olarak ve kurgu olarak maçla ilgili Montella'nın hiçbir hazırlığı olmadığı ortaya çıktı.
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"DOĞRU KURGUYU BULAMAZSAK..."
Engin Kehale - Hürriyet: İtiraf edelim. Gürcistan maçını oyundan çok beceri ve biraz şans ile geçtik. Portekiz karşısında ise rakibin gücüne boyun eğdik. Eğlenceli bir takımız, maçlarımız keyif veriyor derken eğlenilen taraf olduk. Bu maç referans mı? Değil. Gruptan çıkma şansımızı azalttı mı? Asla. Yine de benden söylemesi, saha içinde doğru kurguyu bulamazsak inanılmaz zor bir Çekya maçı bizi bekliyor...
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