Türkiye - Portekiz maçı yazar yorumları

"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ"

Turgay Demir - Sabah: "Köy görünüyordu ve kılavuza gerek yoktu. Barış Alper, Okay, Samet, Kaan gibi bir orta saha ile başlayıp önlerine Arda ile Kenan ya da Cenk'i koysak matematik bizden yana olurdu ve bu kadar ezilmezdik. Kaliteli rakibi bozamayınca biz bozulduk. Yunus, Hakan, Orkun ve Kerem'in ayaklarına top beklemesi ve Barış Alper'in de önde yalnız kalması nedeniyle altı kişi mücadele ettik diyebiliriz. Hal böyle olunca Portekiz size her türlü gol atar, onlar atamazsa yorgunluk basar ve siz kendi kalenize atarsınız. Montella dün resmen intihar etti. Arda'yı düşünse Güler'di, şimdi muhtemelen ağlıyordur! Çek maçında Montella yine şapkadan tavşan çıkarmazsa grup işini hallederiz. Yoksa evli evine, köylü köyüne döner."